Juanma Moreno cierra el plan de emergencia de Adamuz: "Salvaron vidas en pleno caos y lo dieron todo por extraer cadáveres entre hierros y tierra"

Cuatro días después del trágico accidente de trenes de Adamuz que ha dejado un total de 45 víctimas mortales y más de un centenar de personas heridas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado por cerrado el dispositivo de emergencia más complejo que se ha puesto en marcha en la comunidad autónoma en los últimos años. Un plan que arrancó cuando los servicios sanitarios se activaron en torno a las ocho menos diez de la tarde del pasado domingo para "salvar vidas" y atender de forma urgente a los heridos de mayor gravedad en medio de "un caos absoluto" y que se culminó este jueves cuando Bomberos, Guardia Civil y maquinaria pesada consiguieron extraer los dos últimos cuerpos tras levantar lo que quedaba de uno de los vagones del Alvia que había caído en el terraplén.

Precisamente este cierre del operativo ha dejado una de las secuencias más "complejas y difíciles" desde el pasado domingo. "Lo han dado todo, Se han tenido que dejar la piel para extraer esos últimos dos cadáveres en condiciones dignas" , apuntó el presidente andaluz. Los dos cuerpos habían quedado encajados en una vaguada bajo uno de los vagones del Alvia enterrados entre un "amasijo de hierros que pesaba una tonelada" y montañas de tierras. Por eso se requirió un trabajo casi manual para retirar todos los hierros y metales "uno a uno", apartando los hierros y desmenuzando la tierra.

"Los vagones están retorcidos, eran un amasijo de hierros que prácticamente no era identificable. A las dos últimas víctimas les cayó encima toda la parte de metales pesados del vehículo", relató el presidente quien subrayó que en todo este momento este proceso se realizó de forma conjunta con las familias que estuvieron presentes. "Estaban con la ansiedad y el deseo de una vez por todas tener los cuerpos de sus familiares queridos", relató.

"Caos, ruido, chillidos, muerte y destrucción"

La recuperación de estos dos últimos cuerpos ha sido el último episodio de un plan que arrancó con la llamada al 112 en la tarde del domingo que activó de forma inmediata la llegada de ambulancias especializadas. "Llegaron 39 en 40 minutos y se hizo una labor de triaje fundamental que logró salvar muchas vidas en medio de una situación de caos, ruido, chillidos, muerte y destrucción. Demostraron una enorme profesionalidad", resumió.

Desde ese momento, la Junta de Andalucía asumió la coordinación de la emergencia, de acuerdo con sus competencias, pero logrando una máxima coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con el Gobierno de España. "Se ha demostrado la importancia de trabajar de manera coordinada con el resto de administraciones y lo más eficiente posible dadas las circunstancias que hemos vivido. Se ha constatado de nuevo la importancia de tener unos servicios de emergencia bien engrasados y bien preparados y de contrastar informaciones y coordinarse". "Tenemos que saber gestionar, tenemos que tener lealtad y empatía con las víctimas", completó.

El Gobierno andaluz, que se ha desplazado casi al completo a Adamuz, activa a continuación una siguiente fase de la intervención: el apoyo y atención psicológica a los familiares de las víctimas y también a los profesionales que han participado en el dispositivo: "Incluso va a haber bomberos que tengan un tratamiento psicológico. Todo tiene un impacto emocional que va a salir en los siguientes días. Han tenido que extraer cadáveres de jóvenes que podían ser sus hijos", completó.

Además de a los servicios de emergencia, el presidente andaluz apuntó especialmente a los vecinos y vecinas de Adamuz, representados en el acto por su alcalde, que ha estado presente en todo el operativo: "A todos esos héroes anónimos gracias por su trabajo, compromiso, empatía y cariño".