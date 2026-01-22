Del mar a la montaña: cruceros, senderismo y rutas jacobeas para seguir el eclipse en Galicia

Medio año puede parecer mucho tiempo, pero cuando se trata de planificar un viaje marcado por un fenómeno astronómico irrepetible no hay tal cosa como demasiada antelación. El eclipse total de sol del 12 de agosto, el primero que se verá desde la península en más de un siglo, ya ha puesto en marcha a agencias, ayuntamientos y viajeros, y Galicia se prepara para convertirse en uno de los grandes escenarios europeos de la cita. Desde cruceros hasta rutas de senderismo, tramos del Camino de Santiago o actividades urbanas, la oferta para seguir la sombra del eclipse promete adaptarse a todos los gustos y disparar la demanda turística, especialmente en los municipios situados en la franja de máxima visibilidad, donde se espera una ocupación del 100%.

«A veces los astros se alinean y todo ocurre en agosto», explica al respecto el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, que asegura que el sector se está preparando «para un evento que va a ser único en nuestras vidas», y que, además, cuadra en una época de máxima demanda, ya no solo por el Camino de Santiago o por la lluvia de estrellas de las Perseidas, sino también por ser en la semana del puente de agosto. No es de extrañar, por tanto, que la oferta turística para esas fechas sea especialmente abundante, con planes que prometen adaptarse a todos los gustos y bolsillos.

Es el caso de los cruceros como la compañía Fred Olsen, por ejemplo, que oferta un itinerario de siete días por el norte de España que incluye escala en A Coruña el propio 12 de agosto, con precios que parten de unos 2.400 euros. Será uno de al menos cinco grandes cruceros que ya han confirmado su presencia ese día en el puerto coruñés. Para quienes prefieran vivir el fenómeno desde el mar, Royal Caribbean ha lanzado un paquete de nueve noches. El día seis del crucero, entre A Coruña y Lisboa, prometen a los cruceristas poder aprovechar la oportunidad excepcional de vivir un eclipse solar en entorno sereno y despejado del mar abierto, también por unos 2.000 euros por persona.

El Camino con el eclipse

En tierra firme, el eclipse coincidirá con uno de los momentos de mayor afluencia del Camino de Santiago, lo que convierte las rutas jacobeas en otra alternativa para integrar el fenómeno astronómico en la experiencia del viaje.

Más allá de quienes lo hagan por cuenta propia, hay agencias como El Cavino, centrada en organizar rutas jacobeas con enfoque enoturístico, que organiza una experiencia de 4.340 euros desde Hondarribia hasta Santiago, con parada para observar el eclipse en Cantabria y visitas a bodegas incluidas.

Otro ejemplo es el viaje organizado por Wilderness Travel, ya agotado. Se trata de una experiencia premium, de unos 9.000 euros por persona, y en este caso es un itinerario post-eclipse, que arranca en Bilbao e incluye la observación del eclipse en Lerma de la mano de un experto en astronomía. Tras el fenómeno, el itinerario continúa hasta Santiago de Compostela y, después, Fisterra.

Para quienes buscan opciones sin afrontar largas etapas, también hay iniciativas en marcha como la ruta de Coureleando. Siguiendo el modelo de sus actividades para las Perseidas, el colectivo ha diseñado un recorrido de algo más de ocho kilómetros que culmina en el pico Formigueiros, el punto más alto de O Courel, desde donde está prevista la observación del eclipse.

En el ámbito urbano, los ayuntamientos también se preparan. A Coruña ya ha anunciado una serie de actividades y la habilitación de puntos públicos de observación, una fórmula que previsiblemente se repetirá en otros concellos. En Lugo, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo ha presentado la guía ‘Lugo, bajo la magia del eclipse’, que utiliza el fenómeno como hilo conductor para proponer planes por toda la provincia.

También Pontevedra, pese a quedar fuera de la franja de totalidad, se suma a la planificación. La Diputación ha aprovechado el evento para impulsar las Rías Baixas como destino de astroturismo y prevé la organización de actividades divulgativas y quedadas públicas, además del reparto de kits de observación gratuitos.

Estos son solo algunos ejemplos y, con más de medio año todavía por delante, todo apunta a que la oferta seguirá creciendo a medida que se acerque la fecha. De hecho, Pardal da por hecho que muchos hoteles ya trabajan en paquetes específicos para el eclipse, aunque también habrá quienes opten por vivir el fenómeno por libre. Este tipo de eventos atraen a públicos muy distintos, desde viajeros de alto poder adquisitivo hasta vecinos de la propia zona o personas que se desplazarán desde otros puntos de Galicia, señala.

Noticias relacionadas

Lo que parece claro es que enclaves como Fisterra volverán a situarse entre los más demandados, acostumbrados ya a congregar a multitudes frente al océano para ver el atardecer. Esta vez, además, el espectáculo será doble: el ocultamiento del sol provocado por el eclipse y, minutos después, la puesta de sol sobre el Atlántico.