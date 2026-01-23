La biopsia líquida, «vital» en oncología de precisión para anticipar recaídas

Reconocida ya como una técnica capaz de detectar con antelación posibles recaídas en determinados tipos de tumores y válida para ajustar tratamientos oncológicos con mayor precisión, la biopsia líquida es hoy «vital» en la medicina de precisión, según destacaba ayer el jefe de Oncología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, Rafael López, durante la presentación de un simposio que hasta el sábado reúne en Santiago a trescientos expertos a nivel nacional e internacional en la materia.

Acompañado por la responsable de la Unidad de Análisis de Biopsia Líquida del Grupo Oncomet, Laura Muinelo, el también presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) echaba la vista atrás para recordar que cuando impulsaron este encuentro en la capital gallega, «algunos nos llamaban extraterrestres, la biopsia líquida era poco más que una promesa científica, pero hoy se conoce mucho más y se está extendiendo en la práctica, permitiéndonos saber si hay células tumorales o no, algo que con las técnicas estándar somos incapaces de saber».

En rueda de prensa en el Hotel Monumento San Francisco, afirmó que «en tumores como el de colon, mama o pulmón ya contamos con datos muy sólidos que indican que, si no detectamos enfermedad residual, algunos pacientes podrán evitar tratamientos como la quimioterapia».

Satisfecho del inicio de una undécima edición que considera de celebración por todo el recorrido que ha tenido a lo largo de estos años, como director científico del congreso quiso agradecer el trabajo de todo el comité científico, destacando su multidisciplinaridad.

Sobre el contenido del programa de esta undécima edición, Laura Muinelo puso el acento en los avances que está suponiendo en este campo la aplicación de la inteligencia artificial, con diferentes charlas «orientadas a ver cómo se puede aplicar esa inteligencia artificial para mejorar la sensibilidad de la biopsia líquida y para garantizar la robustez de los datos que generamos en el laboratorio», algo que consideró esencial.

Resaltó también el papel de la biopsia líquida cada vez más como una «una herramienta dinámica y longitudinal, que nos permite seguir la evolución del tumor a lo largo del tiempo», y cómo gracias a que los test han desarrollado una mayor sensibilidad, la biopsia líquida es capaz de identificar si quedan restos de la enfermedad tras una cirugía o detectar las recaídas de forma más precoz».

Noticias relacionadas

Y aunque en el Grupo Oncomet, trabajan fundamentalmente con sangre, apuntó que se están llevando a cabo «biopsias líquidas con otro tipo de fluidos, como la bilis o el líquido cefalorraquídeo», que pueden ser muy eficaces en el abordaje de «cánceres pancreáticos o hepáticos».