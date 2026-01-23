Los límites de velocidad en nueve tramos del AVE Valencia Madrid acumula retrasos "en cascada"

Varios maquinistas reportaron incidencias en varios puntos de la línea de Alta velocidad entre Madrid y València, lo que obligó al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a mantener restricciones de velocidad en varios tramos durante la jornada de ayer. Así, los retrasos se acumularon al aplicar restricciones de velocidad de hasta 160 kilómetros en cuatro tramos, y de hasta 200 (en otros cinco más), a la espera de que los técnicos de control revisaran la infraestructura y dieran el visto bueno al estado real de las vías con los convoyes auscultadores.

Estas limitaciones obligaron a maniobras constantes de aceleración y desaceleración provocaron un efecto cascada en el tráfico de la línea con retrasos medios de entre 20 y 30 minutos en la mayoría de trenes. Algunos trenes, además, experimentaron problemas por el efecto acumulativo de estos retrasos y, como en el caso de un convoy de Ouigo, permanecieron parados a la espera de recuperar la marcha.

Estación Joaquín Sorolla, ayer. / Fernando Bustamante

En la estación Joaquín Sorolla de València, entendían unos retrasos producidos por "mejoras de seguridad" tras el accidente de Adamuz, que permanecía muy presente en viajeros de trenes de alta velocidad. Ahora bien, mientras Raquel López esperaba junto a su familia a que saliera su tren destino a Chamartín explicaba cómo los retrasos que antaño eran "la excepción" hoy "son la norma". "Desde que Renfe cambió su política de devolución de billetes hace dos años los retrasos se han vuelta la norma. Antes era impensable que el tren llegara con un retraso grande, pero ahora que no se paga devolución si el retraso no supera la hora lo 'normal' es llegar con retraso", explicó la mujer.

Cambios en la política de devoluciones

Y es que en julio de 2024 Renfe introdujo una serie de modificaciones en su política de devolución de billetes con cambios que suponen que el importe íntegro del billete de Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity solo se devuelve cuando el retraso supere los 90 minutos (antes era de 30 minutos). Cabe destacar que esas son las mismas condiciones que el resto de los operadores de alta velocidad (Ouigo e Iryo) en cuanto a indemnizaciones por demoras. El abono del 50% del billete de alta velocidad cuando el retraso superaba los 15 minutos pasó a la historia en esa misma modificación, ya que solo se devuelve la mitad del billete si el retraso supera la hora.

Viajeros pendientes de los horarios y retrasos. / Fernando Bustamante

Para Isabel Navarro la puntualidad en el viaje era importante, ya que estaba prevista su asistencia a una reunión. "Soy consciente de que llegaré con la reunión empezada porque sé que anuncian retrasos y voy justa de tiempo", explicó. Aún así defendió el AVE como el medio de transporte "más cómodo" y ella, que viaja todos los meses dos y tres veces a Madrid, recalcó: "mejor con Iryo que con Renfe".

El mismo pensamiento

Los retrasos de los viajeros que llegaron ayer a la estación Joaquín Sorolla desde Madrid rondaban los 20 minutos y no supusieron un "trastoque grave" para el viajero. Otra cosa, era olvidar el reciente accidente de Adamuz. "Los accidentes ocurren y aunque sabes que el tren es un medio de transporte superseguro no puedes evitar pensar en el accidente de Adamuz ante una vibración, o si se reduce la velocidad... Cosas a las que en otro momento no le dabas importancia ahora te recuerdan al accidente. Es inevitable", explicó Alfredo Guerra mientras sus compañeros de trabajo, Gonzalo Caro e Inmaculada Sánchez, asentían. Ellos, que viajaron el día anterior de Barcelona a Madrid relataban un viaje con casi 5 horas de retraso. "Eso sí es un problema. Los 20 minutos de ahora son asumibles pero ayer estuvimos cinco horas de más en un viaje", explicaron.

Respecto a la seguridad o no de viajar en AVE, había opiniones diferentes. Desde Joaquín y Ofelia que aseguraban que "cuando ocurre una desgracia así, viajar los días siguientes es lo más seguro", hasta Martina quien aseguró que a ella sí le daba "reparo viajar". Pero Martina no viabaja sola. Como miembro de un grupo de cinco amigas no la dejaron ni dudar "ni cambiar el billete". "Pase lo que pase, nosotras no perdemos comba", explicaban entre risas mientras recalcaban que los retrasos "no importan, siempre que no sean excesivos".