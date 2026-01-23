A.M.A. refuerza la protección de los médicos de Ávila con una nueva póliza
R. S.
Ávila
A.M.A. Grupo y el Colegio de Médicos de Ávila firmaron ayer la nueva póliza colectiva de vida que proporciona cobertura a todos los colegiados de la institución, en un acto protagonizado por el presidente de A.M.A., Luis Campos, y la presidenta del Colegio de Médicos de Ávila, María Begoña Sahagún Salcedo.
Campos señaló que «con esta firma damos un paso más en nuestro compromiso con la protección integral de los médicos y sus familias, facilitando una cobertura esencial en condiciones accesibles y adaptadas a las necesidades del colectivo».
