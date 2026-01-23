Los niños heridos en el accidente de Adamuz en el que murió su abuela reciben el alta: "Siempre nos van a acompañar los que se han ido"

Dos hermanos menores de edad, heridos en el accidente ferroviario de Adamuz, han abandonado este viernes el hospital Reina Sofía de Córdoba tras cinco días ingresados, poniendo rumbo a Huelva, su localidad natal.

Entre los aplausos del personal sanitario y familiares los dos hermanos -él con la camiseta del Córdoba CF- han salido en camilla para ser trasladados en dos ambulancias hasta sus domicilios en la capital onubense, tras recibir el alta hospitalaria.

Regreso de Madrid tras ver el Rey León

El niño y la niña, familiares de otros dos heridos (un menor y un adulto) y de una mujer fallecida de 80 años (su abuela), viajaban en el primer vagón del tren Alvia. Regresaban de un viaje a Madrid, hasta donde habían acudido el fin de semana para ver el musical El Rey León, según explicó el padre de dos de los tres menores ingresados, Fidel Sáez.

A la salida del hospital, el padre también ha confirmado que su hermano (de unos 50 años) también ha recibido el alta hospitalaria este viernes.

Antes de abandonar las inmediaciones del centro, Fidel se ha fundido en un abrazo con el director gerente del Reina Sofía, Francisco Triviño, y parte del equipo sanitario que ha velado por la salud de sus hijos en estos días. El padre también ha agradecido públicamente la "cercanía" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con quien ha podido hablar este mismo viernes. También ha extendido su gratitud al consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda y ha pedido que, sin que "se tomen medidas en esto que ha sucedido y que la vida de tantas personas no se haya ido en vano".

"Siempre nos van a acompañar los que se han ido"

La familia ha estado desde siempre muy ligada a la Virgen del Rocío y su Hermandad de Huelva. La fe es lo que mantuvo la esperanza hasta última hora de encontrar con vida a la abuela, cuyo fallecimiento confirmaron a las 22 horas del accidente.

"El Señor se la ha querido llevar de esta manera, pero ha dejado una huella muy grande en nosotros y algún día nos volveremos a encontrar con ella que es la certeza que nos queda a los creyentes", contó Fidel ante las cámaras.

Noticias relacionadas

En esa línea, Fidel ha querido trasladar un mensaje a los familiares que han perdido a sus seres queridos: "Que no pierdan la fe. Se han ido pronto, porque hacen falta arriba. Desde el cielo, les van a cuidar, les van a iluminar… Jamás se sentirán solos. Simplememente que físicamente no van a estar con ellos pero en su corazón, en lo espiritual, siempre nos van a acompañar los que se han ido".