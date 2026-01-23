Oliver Laxe logra ser el primer director gallego en optar al Óscar

La enciclopedia de oro del cine galaico y español cuenta desde ayer con un nuevo hito en sus páginas: el coruñés-lucense Oliver Laxe se ha convertido en el primer director gallego que opta a los Óscar: mejor película extranjera y mejor sonido.

En la primera categoría, sus contrincantes son la brasileña The secret agent, la francesa con coproducción iraní y luxemburguesa, It was just an accident, la tunecina The voice of Hind y la noruega Sentimental value.

Si bien parecía que estas cuatro tenían su sitio asegurado como finalistas, faltaba confirmar qué otro filme se les uniría. Sirat logró al final desbancar a nueve películas que habían pasado el primer corte (recordemos que la denominada shortlist de preseleccionadas estaba integrada por 15 largometrajes).

Las quinielas dudaban entre Sirat y la coreana No other choice. Estas dos y las anteriormente citadas habían sido aspirantes al Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, galardón que finalmente se llevó The secret agent.

La otra categoría en la que concurre Sirat es mejor sonido. Ha sido gracias al trabajo de tres mujeres (Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, dos catalanas y una aragonesa). En su caso, la nominación también ha supuesto una brecha: es la primera vez que un equipo integrado solo por mujeres aspira a llevarse el Óscar a mejor sonido.

En declaraciones a Efe Casanovas señalaba: «Para nosotras es una absoluta locura y estamos supercontentas de todo lo que está pasando; cuando hicimos la película, ni nos atreveíamos a imaginar o proyectar algo así». Por su parte, Praderas subrayaba que «es muy chulo poder generar referentes en este lugar» mientras Villavieja expresaba su deseo de que encontrar mujeres en su oficio no sea «tan excepcional».

En el caso de Oliver Laxe este indicaba a RTVE que «estamos muy contentos y felices, nunca nos habíamos planteado llegar aquí. Hay que celebrarlo. Hay que celebrar que haya películas arriesgadas que estén ahí», en la terna por la dorada estatuilla.

Preguntado por el periodista de RTVE Carlos del Amor, el cineasta lucense revelaba que antes de la minigala de nominaciones en Hollywood —conducida por Danielle Brooks y Lewis Pullman— tuvo en su cabeza a unos seres muy especiales para él: «Esta mañana pensé en mis abuelos; fue curioso, no intencionado. Siento esa compañía, de la gente que está ahí (en alusión a la sala de la sede de Movistar+ en la Gran Vía madrileña donde siguió el acto de nominaciones con la prensa y el equipo de Sirat) y la que me está cuidando en esos mundos más sutiles».

Por supuesto, «estar ahí —agregó— con esta competencia es una proeza. Con sacrificio y talento, los pequeños mamíferos sobreviven a los dinosaurios».

También apuntaba que Sirat es una película que no hace rehenes, es audaz y que haya llegado aquí tiene muchísimo mérito: son 10.000 votantes». Asimismo, resaltó el carácter «artesanal» del filme y la calidad excepcional del trabajo de todos los departamentos.

Un filme con 10 premios

Recordemos que el largometraje de Laxe —rodado en España y Marruecos— cuenta ya con notables galardones: Premio del Jurado en el Festival de Cannes (en el certamen también logró el galardón no oficial a mejor BSO y la Palm Dog a las perritas Pipa y Lupita); el Hugo de Oro en el Festival de Chicago; el galardón a mejor banda sonora de la Asociación de Críticos de Los Ángeles (LAFCA) y cinco del Cine Europeo EFA.

De momento, ronda las 65 nominaciones a premios, incluidos los Bafta, Goya y Feroz. De hecho, Laxe acudirá a la gala de estos últimos a Pontevedra este fin de semana. Por la alfombra roja de los Óscar tendrá que esperar al 15 de marzo. Resulte lo que resulte, ya ha hecho historia y supone un orgullo para Galicia.

Por último, indicar que Sirat es la película 21 que opta a mejor filme extranjero a los Óscar. La primera fue La venganza de Juan Antonio Bardem en 1958. Hasta el momento, lograron la estatuilla: Volver a empezar de Garci en 1984, Belle Époque, de Trueba en 1993, Todo sobre mi madre en 1999 y Mar adentro, de Amenábar en 2004. Esta contaba con gran parte del equipo actoral y artístico gallego y se rodó en Galicia.

Otro gallego en una obra oscarizada fue el compositor Nico Casal. Fue en el cortometraje Stutterer, de Benjamin Clear, en 2016.

Sirat también ha logrado su sitio en el top de películas españolas con más nominaciones a los Óscar. El primer puesto lo sigue ostentando El laberinto del fauno. Fue finalista en 2007 en seis categorías y ganó en tres. La producción española suponía el 78% y la mexicana (la dirigió Guillermo del Toro), el 22%. El segundo puesto lo comparten desde ayer Sirat, La sociedad de la nieve y Dolor y gloria. Esta —de Pedro Almodóvar— optó en 2019 a mejor película extranjera y mejor actor principal (Antonio Banderas). No se llevó ninguna estatuilla. La producción española suponía el 100% del filme. En el caso de La sociedad de la nieve, la producción española se reducía al 10%. El porcentaje restante era norteamericano, de Netflix. Por su parte Sirat cuenta con más producción española (89,1%) que francesa. Y una curiosidad, no se puede considerar —según las bases de los Mestre Mateo— un filme gallego: la productora galaica que participa (Filmes da Ermida, con sede en Navia de Suarna, Lugo, donde vive Laxe) no llega al 2%. La presencia catalana es mucho mayor, casi el 58%.