Os Premios Follas Novas anuncian as obras seleccionadas

Co obxectivo de recoñecer a excelencia do traballo editorial en Galicia, os Premios Follas Novas anunciaron as obras prefinalistas. Na categoría de mellor iniciativa bibliográfica atópase Cereixas roubadas, obra colectiva na que participou a xornalista de Faro de Vigo Carmen Villar.

