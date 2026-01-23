Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 23 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 23 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 4, 5, 13, 21 y 42 y las estrellas 3 y 10.
El código del Millón ha sido el XHG89279.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Nueva superficie comercial en Oleiros: Arranca la construcción del Lidl de Bastiagueiro
- Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo
- La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
- A Coruña espera lo peor de la borrasca Ingrid para esta tarde: 'Las olas podrían llegar a la plaza de Pontevedra
- El auge económico de A Coruña deja atrás a los trabajadores: la subida de los salarios es la mitad que la del PIB
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- Así cayó en Meicende el pederasta Daniel Vázquez Patiño, uno de los diez fugitivos más buscados en España
- El Deportivo busca una nueva marca proveedora de camisetas