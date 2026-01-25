Óbito
Muere la madre de Sandra Valero, representante de RTVE en Eurovisión Junior 2023
Tony Aguilar ha enviado un emotivo mensaje de apoyo a la joven artista y a su familia tras conocerse la triste noticia.
Kevin Rodríguez
La madre de Sandra Valero ha fallecido. La noticia se ha conocido a través de un mensaje publicado en redes sociales por Tony Aguilar, una de las voces más reconocibles de la radio musical en España, que ha querido trasladar públicamente su pésame a la cantante y a sus seres queridos en este duro momento.
“D.E.P. Nazha. Mi más sentido pésame a su hija Sandra Valero y familia. Un cariñoso abrazo a todos”, escribía el locutor en su cuenta oficial, un mensaje breve pero cargado de cercanía y cariño que rápidamente ha generado numerosas muestras de apoyo hacia la joven artista.
Sandra Valero representó a España en Eurovisión Junior 2023, certamen en el que logró una destacada posición y se convirtió en una de las grandes protagonistas de la edición gracias a su carisma y su soltura sobre el escenario.
La artista defendió la canción ‘Loviu’, un tema alegre y luminoso que conectó rápidamente con el público por su mensaje positivo y su energía, consolidando a Sandra Valero como una de las jóvenes promesas más queridas del panorama musical juvenil.
- Suspendida la circulación ferroviaria entre A Coruña y Ferrol por una incidencia en la estación de O Burgo
- La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
- El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
- Quien los construyó no estaba bien de la cabeza': los molinos coruñeses que desafían toda lógica
- Un hombre se atrinchera tras disparar a un edificio del Agra do Orzán, en A Coruña
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- Así encara el Deportivo el final del mercado de fichajes: una obsesión y varias salidas pendientes
- Así está la clasificación de Segunda División: el Málaga supera a un Deportivo que aún podría acabar segundo la jornada