Ferrocarriles
Reanudan en Cataluña el servicio de Rodalies tras una nueva incidencia en un centro de control de Adif
El percance había obligado a a suspender el servicio de trenes a primera hora de este lunes
EFE
El servicio de Rodalies y Media Distancia de Cataluña ha vuelto a reanudarse a las 7:05 horas al resolverse la incidencia técnica en el centro de control centralizado de Adif en la estación de França de Barcelona, según ha informado el portavoz de Renfe, Antonio Carmona.
El percance había obligado a a suspender el servicio a primera hora de este lunes. Carmona indicó que técnicos de Adif estaban trabajando para resolver el problema, que no afectó a los trenes de alta velocidad.
El portavoz ha añadido que los trenes que habían salido a partir de las 6:00 de la mañana quedaron estacionados hasta que se pueda recuperar el servicio.
Continúan prestando servicio los medios de transporte alternativos al tren que se habían programado a partir de las 6:00 horas, mientras los viajeros afectados sin servicio de autocar deberán consultar las webs de Renfe.
