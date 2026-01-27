El hallazgo de restos humanos retrasó la entrega de cuerpos a las familias de las víctimas del accidente de Adamuz

El hallazgo de restos humanos de 13 víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) en la zona cero retrasó la entrega de cuerpos a los familiares, toda vez que tuvieron que ser identificados genéticamente, según ha informado este martes el director del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, José Sáez.

En una rueda de prensa ofrecida por la Consejería de Justicia para realizar un balance de su actividad en el accidente, José Sáez ha detallado que la identificación se ha efectuado en todos los casos por necroreseña (a través de datos descriptivos del cadáver), por ser este método más ágil, aunque fue necesario identificar genéticamente los restos "por la posibilidad de que correspondiesen a un cuerpo" y con objeto de realizar una única entrega a los allegados.

"Por la violencia de la acción traumática, nos encontramos hasta 13 restos humanos", ha detallado este responsable, abundando en que "hemos preferido ir un poco más despacio para tener la identificación totalmente asegurada". Para facilitar el trabajo, las muestras se han trasladado a diario a un laboratorio de genética de Madrid, unas veces en helicóptero y otras en avión.

25 autopsias el primer día

En un primer momento se entregaron a los afectados los cuerpos que se hallaban intactos, "los que no habían perdido ninguna parte", ha indicado. Solo el primer día, el IML practicó 25 autopsias, a pesar de que una autopsia necesita en torno a dos horas. En este sentido, José Sáez ha destacado la colaboración de los 11 forenses llegados a Córdoba de otras provincias andaluzas, que han apoyado a los 16 forense del IML cordobés. En su opinión, la actuación "no ha acabado antes porque el miércoles apareció un cadáver y el jueves, otros dos. El miércoles podía haber quedado prácticamente todo terminado, lo cual supone una respuesta excelente, que no tiene parangón en tragedias de este tipo", ha valorado.

Trabajos en las vías donde se accidentaron los dos trenes Iryo y Alvia. / A. J. González

A preguntas de los periodistas, también ha detallado que el IML no ha recibido cadáveres de esta tragedia procedentes del hospital. A esto ha añadido que no hubo fallecidos durante los traslados en ambulancia y que todos los cuerpos "fueron levantados en el lugar de los hechos. Todos los cadáveres que llegaron al IML estaban en la zona cero", ha detallado.

En la atención de este accidente ferroviario ha tenido un papel fundamental, además, el Centro de Integración de Datos (CID), adonde llegaban la identificación que hacía la Guardia Civil, el informe de autopsia y un informe conjunto del responsable policial del CID y del responsable de Medicina Legal. El juzgado inscribía las defunciones en el Registro Civil para otorgar la licencia de enterramiento y autorizaba la entrega de los cuerpos e indicaba a quién debían entregarse.