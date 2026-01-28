¿Por qué aumentan los contagios de sarampión en España?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó este martes que retira a España el estatus de país libre del sarampión, que tenía desde 2016. El motivo es que los contagios de esta enfermedad han ido al alza en los últimos años, especialmente a partir de 2024, cuando hubo 227 casos, cifra que se ha elevado a 397 infectados en 2025. Por ello, la OMS considera que se ha restablecido en España la transmisión endémica.

El incremento también se está produciendo en otros países. Por ejemplo, cinco Estados han pasado recientemente de una situación de eliminación al restablecimiento de la transmisión (Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido), mientras que en Francia, Alemania e Italia hay ya trasmisión sostenida.

Pero, ¿por qué está aumentando el sarampión tanto en España como en buena parte del mundo? Los expertos aclaran que el origen de un brote siempre es multifactorial, pero que hay varias hipótesis que ayudan a explicar la situación.

Las coberturas de vacunación han bajado, debido a los movimientos antivacunas, la desinformación y a que la pandemia de covid obligó a países con recursos limitados a focalizar los esfuerzos en la crisis sanitaria y minimizar las campañas de vacunación frente a otras enfermedades. Así, en países como Rumanía la cobertura ha caído hasta el 62%. En España, las tasas de vacunación siguen siendo altas: 97,3% de la primera dosis de la vacuna triple vírica (que protege frente al sarampión, la rubeola y la parotiditis) y 93,8% para las dos dosis, según los datos de 2024. Sin embargo, para que se logre una inmunidad colectiva efectiva es necesario una cobertura superior al 95% con ambas dosis, objetivo al que España no llega. Además, esa es la media, hay ocho comunidades donde la cobertura no alcanza ni al 90%.

Otro inconveniente es que el sarampión es uno de los patógenos con más capacidad de transmisión. Por ejemplo, es 10 veces más contagioso que el covid, que logró paralizar el mundo. Se transmite por vía aérea y no hace falta estar expuesto a una gran cantidad de virus para infectarse. Además, una persona con sarampión expulsa gran cantidad de microorganimos infectivos y puede ser contagiosa durante unos ocho días.

En España, buena parte del aumento de casos se explica por personas que se han contagiado en otros países, lo que se denomina casos importados, especialmente en Rumanía o Marruecos, y vienen a España y expanden el virus. Al mismo tiempo, en el país hay una bolsa de personas susceptibles, es decir, que no están correctamente inmunizados con las dos dosis de la triple vírica. El motivo es que, o bien proceden de países donde la vacunación no está extendida, o bien son antivacunas, o por otros motivos. Además, hay una grieta de inmunización en los adultos nacidos entre 1971 y 1981, dado que la vacunación con dos dosis empezó en los 80, pero antes se empleaba una sola dosis que no protegía completamente. No obstante, el Ministerio de Sanidad considera que la población nacida antes de 1878 está protegida por la exposición natural al virus, dado que antes de esa fecha el sarampión circulaba libremente y era fácil contagiarse.

De los 227 casos confirmados en España en 2024, un 23,3% fueron importados, un 44,9% estaban relacionados con la importación y en un 32,2% no pudo establecerse el origen. En 2025, hasta el 28 de diciembre, se habían confirmado 397 casos de sarampión de un total de 971 sospechosos, entre los que se incluyen 108 casos importados (principalmente de Marruecos y Rumanía). Asimismo, se sabe que en 2024, 160 de los contagiados no estaban vacunados y siete contaban con una sola dosis.