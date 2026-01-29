‘Ponte... nas Ondas!’, el segundo mejor proyecto en la protección del patrimonio cultural inmaterial

«Estamos moi felices porque somos o único proxecto de Galicia e, de todos os seleccionados, foi o segundo mellor baremado». Son palabras de Santi Veloso, presidente da Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte… nas Ondas! (PNO!), tras conocer ayer la resolución del Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), por la que la entidad ha sido escogida como uno de los 18 proyectos de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, seleccionados de entre los 138 admitidos a la convocatoria de 2025.

Esta convocatoria anual de ayudas en régimen de concurrencia competitiva se enmarca en las medidas de fomento previstas en el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que el Consejo de Patrimonio Histórico aprobó en 2011 a partir de la Convención de la Unesco de 2003, siendo su objetivo impulsar la investigación, la protección, la transmisión y la promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial y apoyar iniciativas que fomenten su función social y planteen soluciones de sostenibilidad.

A la línea de ayudas convocadas por el Gobierno central, PNO! presentó el proyecto Ponte… nas Ondas! Un modelo para el mundo, una propuesta que consiste en una exposición «que o que intenta é mostrar todo o que foi a construción deste modelo de Ponte... nas Ondas! ao longo das tres décadas que xusto celebramos o ano pasado». En concreto, la iniciativa de la asociación gallega obtuvo un 76% de baremación, tan solo superada por la presentada por la Universidad de Baleares, centrada en la investigación y documentación del patrimonio inmaterial. Gracias a la puntuación conseguida, PNO! recibirá 14.000 euros.

Los proyectos escogidos atienden a un panorama muy diverso de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial en España, como son los saberes tradicionales y oficios artesanos, las formas de alimentación o las manifestaciones musicales y sonoras. Es por ello que Santi Veloso se mostró muy satisfecho por la selección de PNO! y afirmó que «é unha alegría que chega despois de que en decembro a asociación fose escollida como modelo referente por parte da Unesco».

Y es que la organización de las Naciones Unidas reforzó la proyección internacional de la entidad gallega no solo al incluirla entre las 14 experiencias seleccionadas como referentes mundiales para el lanzamiento de su plataforma global de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), sino que PNO! fue propuesta como único modelo para esta misma plataforma. En este sentido, Santi Veloso analizó que «este vai ser un ano no que estaremos enviando material para a plataforma de boas prácticas que se vai presentar a finais de ano en China, e con esta axuda que recibiremos agora realmente imos ter un dobre escaparate, xa que estamos servindo de modelo para a Unesco, pero tamén imos poder celebrar esa exposición que permitirá que se coñeza a experiencia máis alá do ámbito educativo».