En la boca de ‘Lobo’, así son por dentro los rodajes en Santiago de la serie de Netflix sobre Romasanta

'Lobo', la nueva gran apuesta de Netflix protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa, comienza a mostrar sus garras con los rodajes que estos días se están llevando a cabo en Santiago para acercar a nuestras pantallas, posiblemente a lo largo de 2027, la figura de Manuel Blanco Romasanta, un sastre itinerante que vivía en la Galicia rural del siglo XIX y que pasó a la historia como el primer asesino en serie documentado de España.

Luis Tosar conduce un carromato, este viernes, en la Praza do Obradoiro. / Jaime Olmedo | Netflix

Este viernes, tras rodar durante los días previos en la compostelana Praza das Praterías, donde incluso se llegó a montar un mercado, y en locales de época de la capital gallega como el Café Casino de Santiago, se podía ver en la emblemática Praza do Obradoiro a uno de los protagonistas de esta serie, el gallego Luis Tosar en el papel de Romasanta, a bordo de un carromato hecho totalmente a mano para la ocasión. «Lo hemos construido entero y lo desmontamos en función de las necesidades de la secuencia. Las ruedas se han fabricado en Sevilla, la estructura nos la han hecho y nosotros lo hemos forrado entero, aunque hemos hecho otras locuras, como montar un mercado en Praterías, sobre todo por el tema logístico al tener que estar varios días acercando las cosas hasta allí para montarlo en unas horas bajo la lluvia», destaca el diseñador de producción de la ficción, Julio Torrecilla.

También este viernes se dejaron ver en el Obradoiro un par de carruajes conducidos tanto por bueyes como por caballos, así como 180 de los cerca de 4.000 figurantes que participarán en esta gran producción de la coruñesa Vaca Films cuyos rodajes se extenderán hasta el próximo mes de mayo en otras localizaciones gallegas como Lalín, Oleiros, Betanzos, Monfero, O Courel, Celanova, Ribadavia, Allaríz o Sobrado dos Monxes.

Entre ellos, se encontraba el compostelano Marcos Carballo, quien contaba a este medio, desde una hospedería ubicada en el centro de Santiago —en donde se almacena estos días en varias salas la ropa de los extras en función del estilo, cada una acompañada de una fotografía de la persona que la usará, y donde este viernes un equipo de treinta maquilladoras preparó en apenas hora y media a todos los figurantes—, que, tras enterarse «por el boca a boca» de la oportunidad, no dudó en aportar su granito de arena. Él, que ya había participado previamente en otros proyectos, lo hace como peregrino del siglo XIX luciendo un vestuario de segunda mano realizado con materiales recogidos en Galicia.

Una de las salas en las que se guarda el vestuario de los figurantes de la serie. / Jaime Olmedo | Netflix

Vestuario con diseños compostelanos

De este proceso se encarga la diseñadora de vestuario compostelana Eva Camino, quien, al frente de un equipo de seis personas que cosen los ropajes de la serie, reconoce a EL CORREO GALLEGO que los vestidos «se llevan confeccionando desde mediados de septiembre tras tener bien cerrado el concepto, el diseño y el color» de cada una de las piezas.

«Hemos planteado un vestuario de época, pero una época contemporanizada. Todo el vestuario se ha creado únicamente para esta serie de la forma más fiel posible, basándonos principalmente en libros, con materiales recogidos en Galicia. Hemos comprado mucha ropa de segunda mano e, incluso, algunas piezas están hechas a partir de manteles, colchas y materiales de mudanza», añade entre risas esta profesional con 25 años de experiencia a sus espaldas que ya ha participado en proyectos de la talla de 'Fariña' y 'El desorden que dejas'.

Un instante de las grabaciones realizadas esta semana en la Praza das Praterías. / Jaime Olmedo | Netflix

Hasta el más mínimo detalle cuenta en esta producción, también los peinados de toda persona que enfoca la cámara. De sacar esta parte adelante se responsabilizan Raquel Fidalgo y Ane Martínez. Esta última, que ya ha trabajado en series como 'Respira' o 'Berlín', relata que estos días se encargan de poner a punto en apenas unas horas «a casi 200 personas» y, en el caso de actores como Luis Tosar, el proceso puede llevar «hasta una hora y cuarto» entre maquillaje y peluquería. Un trabajo que lleva a cabo desde un edificio ubicado en el casco histórico de la capital gallega habilitado para que los actores principales —muchos de los cuales, según avanza Vaca Films, son gallegos— se puedan cambiar para unos rodajes que este viernes también conocieron de primera mano Diego Ávalos, vicepresidente de Contenidos de Netflix en España, Portugal y Turquía y el conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia, José López Campos, quien no solo se mostró orgulloso «do talento galego», sino que destacó que «a Xunta segue comprometida tanto cos proxectos audiovisuais que nacen en Galicia coma os que elixen a nosa comunidade como escenario para as súas filmacións a través das nosas liñas de axuda, coas que impulsamos un sector que cada vez está máis consolidado no territorio». De hecho, 'Lobo' es una serie que ha recibido ayudas del Gobierno gallego a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

Un momento de los rodajes, este viernes, frente a la fachada de la Catedral. / Jaime Olmedo | Netflix

Un asesino con piel de ‘Lobo’

Pero, ¿cómo es que Netflix apuesta tan fuertemente por una gran producción como 'Lobo'? La respuesta nos la da uno de los fundadores de Vaca films y productor de la serie, Borja Pena: «Cada vez la audiencia valora más las historias locales. Nosotros ya sabíamos de la historia de Romasanta, que es muy conocida en Galicia, pero no lo es tanto fuera y, tras ver la serie de Netflix 'Dahmer', pensamos que teníamos que hacer algo sobre un asesino en serie y traer la historia a Galicia. Lo tuvimos claro, y más con la peculiaridad que tiene esta historia, que Romasanta llegó a alegar durante el juicio que era un hombre lobo. Eso hace única esta historia, que además está muy vinculada a las creencias gallegas, lo cual hizo que la gente le creyese».

Además, Pena define este nuevo proyecto como «una serie basada en hechos reales que juega con la idea de hacer un 'true crime' de época en una Galicia del siglo XIX todavía no mostrada en el audiovisual español». Una mezcla que ya tenemos ganas de ver y que seguro dará mucho de qué hablar.