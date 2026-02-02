Mata de varias puñaladas a su expareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado

María Belén Fernández, de 52 años y vecina del barrio de Ameiro Longo, en Sanguiñeda, Mos, fallecía a consecuencia de las puñaladas que le profirió, supuestamente, su expareja Santiago F.Q. cuando acudió en la mañana de ayer a visitarla a su domicilio. Bien entrada la noche, poco antes de las 22.00 horas, el hombre, de 67 años, se atrincheró en el bajo de la casa en la que residía de alquiler los últimos dos meses y, se desconoce si con el mismo cuchillo con el que dio muerte a María Belén, se quitó la vida.

Lo encontraron los agentes del GRS —Grupo de Reserva y Seguridad— de la Guardia Civil de Pontevedra, una unidad de élite que actúa ante situaciones de alto riesgo. Su presencia fue requerida por los investigadores en el lugar de Las Rocas, parroquia de Atios (O Porriño), donde Santiago se encerró con un arma blanca durante horas, amenazando con autolesionarse. Los efectivos acordonaron la vivienda durante horas e incluso solicitaron la presencia de una ambulancia del 061 por si fuera necesaria su asistencia.

Comunicarse con él, según indicaron fuentes próximas al caso, resultaba imposible ya que no quería atender a los agentes ayer personados ni tampoco contaba con teléfono móvil. A la llegada de esta unidad de élite y junto a la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia), entraron en el bajo de la casa unifamiliar donde se atrincheraba, encontrándolo muerto con heridas de arma blanca.

Santiago F.Q., natural del barrio do Monte, en la comarca de A Louriña, llevaba en busca y captura desde que a las 13.30 horas de esa mañana, la hermana de María Belén descubriese su cadáver en el suelo de la cocina de la casa familiar de Sanguiñeda. La vivienda está compuesta por varios pisos y en ellos residen la madre y varios hermanos de la mujer asesinada.

El presunto asesino y María Belén habían terminado su relación sentimental hacía varios meses, pero mantenían una buena relación e, incluso, un día antes de los hechos fueron vistos por una vecina paseando a los perros de ella.

Por ello, no llamó la atención de ninguno de los hermanos de María Belén encontrarse con Santiago en la vivienda la mañana de este pasado domingo. Lo que sí los alertaron fueron los gritos que se escuchaban desde la zona de la casa en la que residía esta mujer, que actualmente se encontraba sin trabajo. Fue ello lo que llevó a su hermana a bajar un piso y se encontró a María Belén muerta en el suelo, con al menos dos puñaladas. Fue esta mujer quien también pudo observar cómo Santiago abandonaba el domicilio de Mos en su vehículo.

Aunque de inicio no se descartó ninguna hipótesis, la investigación se centró casi de inmediato en un posible caso de violencia de género, como finalmente parece que se ha confirmado. De acuerdo con la información recabada, no constaban denuncias previas por este motivo ni Santiago F.Q. tenía antecedentes por malos tratos. Sí por otros delitos relacionados con la venta de drogas.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, conocida de la familia, se desplazó también hasta el punto para hablar con los investigadores y dar se apoyo a los allegados de la víctima. A las 19.00 horas, el propio Concello convocó a los vecinos para un minuto de silencio enfrente a la casa consistorial. «Mos está de luto. Una vida fue truncada y este dolor no es solo el de una familia, es de una comunidad entera que sufre junta», lamentaba Arévalo.

Sus palabras obedecían a la relación de amistad que María Belén mantenía con Teresa de Jesús, la trabajadora del Servicio de Axuda no Fogar asesinada en julio de 2025 en O Porriño. Ambas habían residido a pocos metros e incluso compartieron colegio.