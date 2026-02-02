Del «tronco» al «unc»: un recorrido por las palabras que definen a cada generación

El lenguaje coloquial, en su manifestación diaria, es una interesante herramienta que permite analizar cómo evoluciona la sociedad. Influenciado por el contexto socioeconómico y cultural y, más recientemente, con la incorporación de las nuevas tecnologías, la comunicación se transforma de tal manera que incluso llega a generar brechas lingüísticas entre generaciones, puesto que cada una guarda términos que fueron verdaderamente populares en su época.

Generación silenciosa

1928-1945. Castigada por la Gran Depresión, guerras y posguerra que, en el caso concreto de España, fue una generación que pasó su infancia y juventud bajo la sombra de la dictadura franquista. En el argot de la época, «perra chica» o «perra gorda» eran las palabras coloquiales con las que se designaba a las monedas de cinco y diez céntimos de peseta, y de la última puede extraerse la expresión «para ti la perra gorda», que hasta hace unas décadas era muy habitual emplear para zanjar discusiones. En un ambiente tan opresivo, especialmente para las mujeres, aquellas que no seguían el camino de formar una familia y someterse al marido eran calificadas despectivamente como «solteronas», una palabra con una importante carga machista que perduró durante las siguientes generaciones. A raíz del caso Straperlo en la Segunda República, la palabra «estraperlo» se empezó a usar en castellano a partir de 1935 para referirse a chanchullo, intriga o negocio fraudulento, hasta que llegada la posguerra, en un período de hambruna y escasez, su significado derivó a lo que en la actualidad se entiende por el comercio ilegal de artículos intervenidos por el Estado o sujetos a tasa.

«Boomers»

1946-1964. Tras el fin de la II Guerra Mundial, la natalidad experimentó un repunte, si bien en España se retrasó algo más que en otros países. Esta generación vivió una juventud que estuvo marcada por la expresión «chachi», que sustituyó al término «chachipén», para señalar que algo estaba bien o que era «muy guay». A raíz del éxito de los cómics de Zipi y Zape o Mortadelo y Filemón, «botarate», muy presente en estas tiras, fue también una palabra que cogió fama en esta época y que era empleada de manera despectiva. Destacó «equilicuá» como sinónimo de conformidad y, vinculado a la música del momento, se popularizó el término «yeyé» para referirse a todo lo moderno, acuñándose también «chica yeyé» a aquellas jóvenes que dejaban atrás la mentalidad conservadora y se cortaban la melena y vestían minifalda. «Montar un guateque» o «guateque» a secas también fueron populares como sinónimo de fiestas caseras. Coincidiendo con la etapa del «desarrollismo» y la apertura económica del país en la década de los 60, algunas familias empezaron a poder permitirse hacer escapadas de fin de semana y es precisamente de aquellos años de donde surge la figura del «dominguero» para designar a este tipo de turistas nacionales y, por lo tanto, una nueva acepción para el término.

Generación X

1965-1980. Fueron testigos de la revolución tecnológica y cambios políticos trascendentales, como la llegada de la democracia. También conocidos en España como «Generación EGB», algunos de los modismos que destacaron estos años fueron, por ejemplo, «efectiviwonder» en sustitución de «efectivamente», un término que se popularizó coincidiendo con la exitosa trayectoria de Stevie Wonder. La expresión «Nasti de plasti» se repetía hasta la saciedad y era empleada como un no rotundo. «Dabuten» fue otro término muy popular en estos años como sinónimo de fantástico o genial, una expresión que a veces se finalizaba añadiendo un «tronco». Fue este uso coloquial el que se popularizó masivamente a partir de los años 80 de la mano de la movida madrileña y la subcultura juvenil, empleándose para referirse a un amigo o compañero, una acepción que finalmente acabó incluyéndose en el Diccionario de la lengua española debido a su fuerte consolidación en el habla.

«Millennials»

1981-1996. Por haber presenciado los últimos coletazos del mundo analógico y vivir la transición a internet, son considerados como la primera generación digital. Con lo que «molaba», los jóvenes de esta época empezaron a «flipar», a «flipar en colores» o a «alucinar pepinillos», se ponían «a la cola, Pepsi-Cola» y cuando necesitaban un favor desesperadamente o querían conseguir algo, reiteraban un «porfaplis» las veces que fuera necesario. Si acaso había pelea en el patio, no era ese el verbo que se utilizaba, sino que rápidamente corría el rumor de que dos compañeros se habían «fostiado» -también significaba ir rápido-, teniendo también palabras específicas si se daba el amor, pues si dos jóvenes se besaban se decía que «morreaban». De «Nasti de plasti» se evolucionó en esta época a «de eso nada, monada» y para despedirse era frecuente la exclamación «¡chao, pescao!».

Generación Z y Alfa

1997-2009/ 2010-2025. La irrupción de redes sociales como Instagram o Tik Tok, así como el mundo «gamer» o de los videojuegos, son sin duda los principales factores que han marcado a las generaciones más recientes, no solo en materia de socialización, sino también en cuanto a la forma de emplear el lenguaje, incorporando cada vez más un mayor volumen de expresiones y vocablos derivados del inglés. Asimismo, los términos utilizados por los jóvenes actuales mutan prácticamente a la misma velocidad a la que «hacen scroll» , es decir, deslizarse por el contenido de la pantalla. El «bro» tan extendido no deja de ser el «tronco» que empleaba masivamente la generación de los 80, si bien hoy una de las peores palabras que le pueden dedicar a uno es la de NPC, personaje de relleno en un videojuego, aunque también es posible que le «funen», por lo que quedará cancelado públicamente. En positivo: «estar en el prime», tener un «glow up», contar con «+1000 de aura» o ser muy «slay», son expresiones que elevan la autoestima de la persona que las recibe, pues estará en su mejor momento, habrá experimentado un cambio para bien, será admirable o estará arrasando. Sin embargo, ya empiezan a surgir nuevas expresiones como «farmear aura» -cultivar buena energía- o «unc», nueva palabra de moda entre los Alfa para referirse a los adultos.