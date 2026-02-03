Andalucía se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles

Tras los avisos activados en toda Andalucía por la borrasca Leonardo, la actividad lectiva presencial ha sido suspendida para este miércoles en toda la comunidad menos en Almería.

En la mañana del martes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha alertado a la población andaluza del riesgo por las lluvias durante el miércoles y ha pedido que se extremen precauciones y se eviten desplazamientos. Por ello, ha tomado la medida de suspender la actividad lectiva presencial, manteniéndose de manera virtual, en toda Andalucía. Solo la provincia de Almería, por el momento, mantiene la presencialidad.

"Tras la elevación a situación operativa 2 del Plan de Emergencias de Andalucía por el riesgo de inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos, se le comunica que mañana, miércoles 4 de febrero de 2026 se suspende la actividad lectiva presencial en su centro educativo, por lo que NO debe desplazarse al mismo y se activará, en su caso, la docencia telemática conforme a lo previsto en su proyecto educativo", han comunicado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.