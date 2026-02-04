La Fiscalía de París registra la oficina francesa de X y cita a declarar a Musk

La Fiscalía de París anunció ayer que se ha llevado a cabo un registro en la oficina francesa de la red social X, como parte de una investigación abierta desde julio de 2025. Tal y como informaron a través de X, la unidad de ciberdelincuencia de la fiscalía acudió a las oficinas en París de la red social para realizar un exhaustivo registro con la participación de Europol. Tras permanecer varias horas en la sede francesa, el fiscal de París citó al propietario de la plataforma, Elon Musk, y a la ex CEO, Linda Yacarino, a testificar el próximo 20 de abril como parte de las diligencias en curso.

«En noviembre de 2025, tras el descubrimiento de nuevas pruebas, la investigación preliminar se amplió para incluir los cargos de complicidad en la posesión de imágenes de pornografía infantil, complicidad en la distribución, oferta o puesta a disposición de pornografía infantil y la impugnación de crímenes de lesa humanidad», informó la fiscalía.

La investigación contra X se inició el pasado julio, tras unos primeros informes sobre el posible uso del algoritmo X con fines de injerencia extranjera. El procedimiento se amplió a principios de enero para incluir cargos de «distribución de material sexual y deppfakes», después de que tres ministros y dos diputados acusaran al chatbot Grok de haber generado y difundido vídeos falsos de contenido sexual explícito, «en los que aparecían principalmente menores». Desde hace meses, una nueva función de Grok, llamada spicy, permite a los usuarios crear este tipo de vídeos, donde niños y mujeres son los principales afectados, con el objetivo de generar contenido viral.

Noticias relacionadas

Desde hace meses, los procedimientos legales contra X se acumulan en Europa, la India o Malasia, después de que su chatbot permitiera la creación y distribución sin consentimiento de imágenes sexualizadas generadas por IA.