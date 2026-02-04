Así es el parador de Santiago que sedujo a Mick Jagger y que ahora busca ser el mejor hotel de España

¿Qué tienen en común los reyes de España, una estrella del rock como Mick Jagger o los peregrinos que culminan el Camino de Santiago? La respuesta es sencilla: todos se alojaron en el Parador de Santiago de Compostela, el histórico Hostal dos Reis Católicos.

Considerado, sin duda, uno de los edificios más emblemáticos de la capital gallega y uno de los paradores más codiciados del mundo, el establecimiento compostelano se ha colado este año entre los finalistas de los Premios de los Lectores de Viajes National Geographic.

La prestigiosa revista ha dado a conocer los candidatos de la cuarta edición de sus premios, en los que los lectores eligen (hasta el domingo 22 de febrero a las 23.59 horas) los mejores destinos, experiencias o alojamientos turísticos. En total, 98 finalistas repartidos en 14 categorías, entre los que este año hay representación compostelana y es que el Parador de Santiago compite en la categoría de Mejor hotel con historia de España.

El Hostal dos Reis Católicos, en la Praza do Obradoiro / Antonio Hernández

Más de 500 años de historia

Hablar de Parador de Santiago es hablar de más de 500 años de historia. Considerado como el hotel más antiguo de España, para conocer sus orígenes tenemos que remontarnos a finales del siglo XV, a la época de los Reyes Católicos.

Tras una visita a Santiago, al ver el estado en que llegaban muchos peregrinos a la Catedral tras completar el Camino (extremadamente cansados, enfermos o sucios), los monarcas Isabel y Fernando solicitaron la creación en la praza do Obradoiro de un Hospital Real para darles cobijo.

El Hospital Real de Santiago ofrecía asistencia sanitaria a pobres y peregrinos. En la imagen, mendigos a las puertas de Platerías en 1935 / Arquivo do Reino de Galicia

El encargado de diseñar el edificio fue el arquitecto real Enrique Egas, que comenzó las obras en 1501. El hospital abrió oficialmente sus puertas en 1509 y, desde entonces, fue, durante siglos, un lugar de acogida, asistencia médica y descanso gratuito para miles de caminantes procedentes de toda Europa.

Con el paso del tiempo, el edificio fue dejando atrás su función asistencial y, a partir de mediados del siglo XX, inició su transformación hasta convertirse en el emblemático hostal que es hoy.

Un edificio único que conserva su esencia original

Con todo, a pesar de su evolución y del paso del tiempo, el Parador conserva gran parte de su estructura histórica: su fachada plateresca (ligeramente posterior al edificio en su conjunto, fue realizada entre 1519 y 1527 y modificada en el siglo XVIII), los cuatro claustros, las escaleras monumentales y numerosos elementos artísticos que convierten cada estancia en un verdadero recorrido por la historia.

Al margen de sus emblemáticos elementos exteriores e interiores, el antiguo Hospital Real se caracterizó desde el principio por su planta en forma de T, en contraste con los hospitales de planta rectangular típicos de la época. Un diseño innovador que incluye en su interior una huerta para el cultivo de plantas medicinales, así como sus cuatro claustros.

En uno de estos claustros sobresale aún hoy en día una gran pila bautismal que guarda una gran historia y es que ahí fue donde fue bautizada Rosalía de Castro. Durante años, aún antes de ser un parador, el Hospital Real también fue utilizado como inclusa, que recogía a niños abandonados o huérfanos. Uno de estos niños fue María Rosalía Rita (Rosalía de Castro), que fue bautizada aquí el 24 de febrero de 1836.

Pila bautismal en la que fue bautizada Rosalía de Castro / Cedida

De hospital a hostal

La transformación final de hospital a hostal llegó en 1954, cuando, con motivo del año Xacobeo y ante la posible visita del papa Pio XII surgió la necesidad de crear un especio óptimo para el santo Pontífice. El lugar elegido fue el Parador de Santiago, siendo trasladado el hospital a un nuevo edificio en la rúa Galeras.

El Hostal fue inaugurado el 24 de julio de 1954 y, aunque finalmente el Papa no visitó ese año Santiago, uno de sus primeros huéspedes fue el entonces cardenal Angelo Roncalli, que cuatro años después fue nombrado papa con el nombre de Juan XXIII.

Interior del Parador de Santiago / Cedida

Roncalli se alojó en la habitación 329, que desde entonces pasó a conocerse como la suite del Cardenal. Esta suite es, junto con la suite Real una de las habitaciones más icónicas y emblemáticas con las que cuenta el hostal actual.

Precisamente, la suite del Cardenal es la habitación en la que el icónico Mick Jagger se alojó en 1999 con motivo de su concierto ese mismo año en Santiago. Una habitación que encandiló al líder de The Rolling Stones, que llegó a asegurar que se trataba de "uno de los mejores sitios en los que he estado en mi vida".

Mick Jagger paseando por la avenida Rosalía de Castro en el año 1999 / F. Blanco

Los otros Hoteles con historia

Junto al Hostal de los Reyes Católicos, los otros finalistas al premio a Mejor hotel con historia de España son: NH Collection Palacio de Córdoba, The Palace Madrid, Hotel Bagués (Barcelona), Eurostars Hotel Real (Santander), Hotel Neri (Barcelona) y Mercer Sevilla.