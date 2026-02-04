A la venta un cine gallego de pueblo que recuerda al de la película 'Cinema Paradiso'

Bien podría ser la localización de la multipremiada producción Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso en italiano), película italiana dramática estrenada en 1988, ganadora del Óscar a mejor película de habla no inglesa, con guión y dirección de Giuseppe Tornatore y cuya banda sonora firmada por el mismísimo Ennio Morricone nos traslada a esa emblemática sala de cine de pueblo y a la historia que esconde.

Esta ficción, uno de los grandes éxitos en Italia y después en el mundo entero se desarrolla en Giancaldo, Sicilia, algunos años después de la Segunda Guerra Mundial. Narra la historia de Salvatore, de seis años, el hijo travieso e inteligente de una viuda de guerra. Apodado Totó, descubre su amor por las películas y pasa cada momento libre en el cine local Cinema Paradiso y desarrolla una amistad con el proyeccionista, Alfredo, quien se convierte en su figura paterna y a menudo le permite ver películas desde la cabina de proyección.

Quién no ha llorado con esa escena que cierra el filme, uno de los finales más bellos de la historia del cine, en la que Totó, ya convertido en un prestigioso cineasta, repasa en una sala de su tiempo los cortes de las películas que la censura no permitía proyectar. Una emotiva batería de besos, herencia del recientemente fallecido Alfredo, que el protagonista por fin puede visionar y que encoge tanto su corazón como el del espectador de la cinta de Tornatore.

Galicia tiene su propio Cinema Paradiso, y está a miles de kilómetros de Sicilia. En este caso está ubicado en Fene, concretamente en Barallobre. Su nombre: Cine Adriano. Es una de esas cajas de sueños que marcaron a varias generaciones en la comarca de Ferrol. Fue, además, la primera sala de Fene concebida exclusivamente para cine, sin nacer asociada a salón de baile u otros espectáculos, como ocurría con otros locales del municipio.

Origen: la huella indiana en Barallobre

El cine está muy ligado a la historia de la familia Fernández y a la figura del indiano Antonio Fernández Fernández, conocido como “O Adriano”, vinculado también a la Casa da Maleta. La documentación turística local sitúa la iniciativa constructiva en su hermano José Fernández Fernández, destacando esa conexión familiar y patrimonial.

El Cine Adriano se inauguró en Navidad de 1947 y su primera proyección fue Dillinger, enemigo público nº 1 (también citada como El enemigo público número uno). El edificio, de traza sobria y con el rótulo “Cine Adriano” en la fachada, contaba con un aforo aproximado de 388 espectadores, según inventarios patrimoniales. En su época de funcionamiento se recuerda un ritmo de pases casi diario, salvo algún día fijo, y, especialmente, la sesión infantil de los domingos, que era de las más concurridas.

Durante cerca de 25 años fue un punto de encuentro social clave para Barallobre y el municipio: ir al Adriano era salir, ver novedades y, para muchos, el primer contacto con el cine. Lo mismo que ocurría en esa sala italiana que retrató Tornatore en su ya eterno clásico cinematográfico.

El cine celebró su última función el 27 de febrero de 1972, y desde entonces su historia está marcada por el cierre y el deterioro. Aun así, el edificio tuvo vidas intermitentes: por ejemplo, se cita su uso en los años 80 como local de ensayo de un grupo de teatro de la zona, antes de quedar abandonado.

Estado actual y movimientos para recuperarlo

Hoy se describe como un inmueble de estado delicado/precario, y de titularidad privada. En distintos momentos han surgido iniciativas y propuestas para conservarlo y rehabilitarlo como espacio social y cultural, incluyendo la creación de plataformas vecinales con la idea de evitar que se pierda. También ha inspirado proyectos culturales que buscan volver a mirarlo como intervenciones artísticas y trabajos fotográficos desarrollados en el propio edificio.

A esa caja de sueños gallega hoy se le busca comprador. Al frente de su futura venta se encuentra el agente experto en inmuebles rurales Agustín Pacheco, de SIP 4, al que hace unos meses conocimos en FARO a través de su pasión por esta profesión. Un canario que llegó a Galicia hace 30 años, se instaló en A Cañiza, de donde es su mujer, y tras un breve paso por la promoción inmobiliaria y la crisis de 2008, encontró finalmente su rumbo: dedicar su trabajo a las zonas rurales. Una labor que él mismo describe como una pasión, de ahí que su oficio no sea el de un promotor inmobiliario al uso.

Ahora, en la cartera de propiedades que oferta se encuentra este cine que no podía caer en mejores manos. En sus redes sociales, además de las románticas fotos que muestran la esencia del cine por dentro -aunque eso sí, bastante afectado por el paso del tiempo- muestra otras «que me pasó un seguidor de Facebook» de cómo podría reconstruirse esta joya arquitectónica fenesa con imprimación indiana.

Así, estas fotos pasadas por IA, convierten al viejo cine en una sala de exposiciones o en una suerte de teatro. Su precio, aún no está estipulado, pero por ofertas previas, podría rondar los 150.000 euros.