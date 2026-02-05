Bruselas ve «inviable» juzgar a directivos de las redes sociales
La CE sostiene que los responsables ante la ley digital europea de servicios digitales son las plataformas y no los CEO de las empresas
europapress
La Comisión Europea avisó ayer de que es «inviable» que los gobiernos puedan ir más allá del marco establecido por la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) e imponer «medidas u obligaciones adicionales» a las grandes plataformas y a sus directivos, dado que la normativa común busca un «efecto armonizador» en la protección de los menores en el uso de las redes sociales y centra la rendición de cuentas en las compañías y no en sus directivos.
«Tomar medidas o poner obligaciones adicionales a las plataformas es claramente inviable, porque ello está regulado por la DSA, con su efecto armonizador para proteger a 450 millones de ciudadanos. Porque no queremos proteger solo a los menores en España, queremos proteger a todo el mundo en Europa con la DSA. No hay necesidad de pisarle el terreno a la DSA», afirmó el portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier, en referencia a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Sobre la propuesta en sí, Regnier indicó que Bruselas no puede valorar si es o no compatible con la DSA, porque por el momento no hay un texto legislativo que analizar. «No hay un proyecto de ley, si (en su momento) la hay, probablemente, tendrá que ser notificada a la Comisión Europea y entonces la estudiaremos», añadió.
La potestad de establecer la edad mínima de acceso a las redes es competencia exclusiva de los Estados miembro, pero el control del cumplimiento por parte de las plataformas y las decisiones que puedan derivar corresponden a la Comisión Europea, aclaró el portavoz europeo.
- Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
- El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
- La deuda del Deportivo con Riazor: nadie ha ascendido con una media tan baja en la última década
- ¿Hasta cuándo lloverá en A Coruña?: 'Es posible que haya una tendencia anticiclónica
- Instalada la pasarela provisional entre las estaciones de tren y autobús de A Coruña
- Arrancan las obras del paseo de la ría entre O Paraíso y O Seixo, en Oleiros
- Hijos de Rivera reorganiza su futura sede en A Coruña: cambia el auditorio y el gimnasio por oficinas
- Suspendida de nuevo la huelga de buses de A Coruña al lograr un preacuerdo