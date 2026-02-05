Educación
A Coruña acogerá una feria europea sobre educación
El evento está enfocado a jóvenes y familias que estén valorando una experiencia internacional
ACoruña
International High School Fair (IFHS), la feria europea de referencia especializada en programas de Educación Secundaria y Bachillerato en el extranjero celebrará su nueva edición en A Coruña. La cita será el próximo sábado 7 de febrero, de 10.00 a 20.00 horas, en la Fundación Paideia (María Pita, 17).
El evento, que ha celebrado más de 20 ediciones, está dirigido a estudiantes de entre 10 y 18 años y a sus familias, que estén valorando una experiencia educativa internacional.
