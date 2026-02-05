Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Escribir a mano entrena el cerebro: la letra cursiva vuelve a las escuelas

La evidencia científica sugiere que el gesto de escribir a mano activa procesos neuronales que no se replican al teclear

Pablojavierpiacente

Madrid

Durante años desplazada por los teclados y las pantallas, la escritura cursiva regresa poco a poco a las aulas. Investigaciones recientes indican que aprender a escribir a mano no solo mejora la motricidad fina, sino que también estimula funciones cognitivas esenciales para el desarrollo del lenguaje y la memoria.

Luego de ser borrada de los programas escolares debido al auge de la digitalización, la escritura a mano está regresando lentamente a las currículas para niños de entre 8 y 11 años de edad en distintos puntos del planeta. Las investigaciones avalan la importancia de la letra cursiva en el desarrollo cerebral, según un artículo publicado en la revista Nature.

El regreso de la letra cursiva se apoya en evidencia científica que vincula la escritura a mano con beneficios cognitivos.

