Ciencia
Escribir a mano entrena el cerebro: la letra cursiva vuelve a las escuelas
La evidencia científica sugiere que el gesto de escribir a mano activa procesos neuronales que no se replican al teclear
Pablojavierpiacente
Durante años desplazada por los teclados y las pantallas, la escritura cursiva regresa poco a poco a las aulas. Investigaciones recientes indican que aprender a escribir a mano no solo mejora la motricidad fina, sino que también estimula funciones cognitivas esenciales para el desarrollo del lenguaje y la memoria.
Luego de ser borrada de los programas escolares debido al auge de la digitalización, la escritura a mano está regresando lentamente a las currículas para niños de entre 8 y 11 años de edad en distintos puntos del planeta. Las investigaciones avalan la importancia de la letra cursiva en el desarrollo cerebral, según un artículo publicado en la revista Nature.
El regreso de la letra cursiva se apoya en evidencia científica que vincula la escritura a mano con beneficios cognitivos.
- Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
- El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
- La deuda del Deportivo con Riazor: nadie ha ascendido con una media tan baja en la última década
- ¿Hasta cuándo lloverá en A Coruña?: 'Es posible que haya una tendencia anticiclónica
- Instalada la pasarela provisional entre las estaciones de tren y autobús de A Coruña
- Arrancan las obras del paseo de la ría entre O Paraíso y O Seixo, en Oleiros
- Hijos de Rivera reorganiza su futura sede en A Coruña: cambia el auditorio y el gimnasio por oficinas
- Suspendida de nuevo la huelga de buses de A Coruña al lograr un preacuerdo