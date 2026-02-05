Profesiones y salarios en Galicia para quienes no conciben la vida sin animales

El amor por los animales puede convertirse en profesión, pero no todas las salidas pasan por la bata blanca. En Galicia, la oferta formativa va desde la universidad, para quienes buscan ejercer como veterinarios o dedicarse a la investigación, hasta la FP agraria y marítimo-pesqueira, con perfiles muy demandados en el rural y en un sector estratégico como la acuicultura. A esto se suma un abanico de empleos de trinchera en bienestar animal: auxiliar clínico, peluquería o educación canina. Aquí la formación es más corta y el contacto diario con perros y gatos es constante.

Grado en Veterinaria

La vía universitaria más directa es el Grado en Veterinaria, que en Galicia se imparte en la Facultad de Veterinaria de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en Lugo (Campus Terra), el único centro autonómico que forma profesionales de estas ciencias y donde también se ofrece formación de posgrado. A partir de ahí, las salidas van desde la clínica de animales de compañía (consultas, quirófano, urgencias) a la salud pública (seguridad alimentaria e inspección), pasando por producción y sanidad en el ámbito ganadero. En remuneración, como orientación, el II Convenio estatal de centros y servicios veterinarios recoge para 2024 un salario anual de referencia de 22.781,84 € para personal veterinario generalista (en empleo por cuenta ajena dentro de ese marco, sin contar pluses o circunstancias específicas).

Víctor Mora es veterinario en la clínica "Cuatro Patas", en Vigo. / FDV

Auxiliares, educadores, peluqueros...

Para quien busca un acceso más rápido al empleo, el sector de clínicas y servicios para animales de compañía tiene perfiles clave. El propio convenio estatal menciona categorías como personal auxiliar clínico de veterinaria (el rol más parecido a una “enfermería” veterinaria, apoyo en consulta, hospitalización o quirófano) y fija para 2024 un salario anual de 17.360,69 € como referencia en ese ámbito. En la misma tabla aparecen también adiestrador-educador canino y peluquero de animales de compañía, con 17.037,72 € anuales como cifra orientativa de convenio en centros y servicios veterinarios. En la práctica, estos dos últimos perfiles pueden variar mucho si trabajan por cuenta propia (autónomos, academia, centro canino o peluquería con cartera de clientes), pero el convenio ayuda a poner un suelo aproximado cuando están contratados en empresas del sector.

Un perro en una peluquería canina. / Envato

Rural

Más allá del entorno urbano, el rural gallego mantiene una demanda estable de manos cualificadas en explotaciones, cooperativas y empresas de servicios ganaderos. Aquí encaja el ciclo de FP de Gandaría e asistencia en sanidade animal, que forma para tareas de manejo, bienestar, reproducción, higiene y apoyo sanitario en granja. En Galicia puede cursarse, según la oferta oficial de FP, en Boqueixón (CFEA de Sergude) y en Coristanco (EFAG Fonteboa). Las salidas suelen concentrarse en explotaciones (vacuno, porcino, avícola), empresas de alimentación animal, centros de recría, servicios de asesoramiento y, en general, en el tejido productivo del campo. En sueldos, no hay una cifra única porque dependen mucho del tipo de empresa, turnos y convenio aplicable, pero como regla práctica suelen moverse en rangos de entrada similares a otros perfiles de FP, con margen de mejora al ganar responsabilidad o especialización.

El veterinario y catedrático Antonio Arenas, en pleno trabajo de campo para su investigación. / // FdV

El mar

Y si hay un sector donde Galicia es potencia, ese es el mar. La FP también abre la puerta a trabajar con animales… aunque no tengan cuatro patas. El ciclo de Acuicultura (perfil técnico para cría, manejo, control de parámetros, alimentación, bioseguridad y producción) se oferta en la comunidad en el IGAFA (A Illa de Arousa), con plazas recogidas en la planificación formativa. En cuanto a remuneración, el convenio estatal del sector sí ofrece números concretos: para 2025, por ejemplo, la tabla salarial incluye un total anual de 21.876,37 € para Personal Técnico A en acuicultura, y escalas superiores que superan los 29.000–32.000 € anuales en jefaturas y dirección técnica (siempre como referencia de convenio, en función del puesto).

Visita al visor submarino "Nautilus" / FDV

Fauna silvestre

Para quienes sueñan con fauna silvestre, recuperación, conservación, investigación, la ruta suele pasar por grados como Biología (por ejemplo, en la UDC) o por titulaciones del ámbito marino como Ciencias do Mar en la Universidade de Vigo (campus de Vigo). Estas formaciones no garantizan trabajar mano a mano con animales desde el primer día, pero sí son habituales en equipos técnicos de conservación, proyectos científicos y entidades vinculadas a biodiversidad. En Galicia, además, existen Centros de Recuperación de Fauna dependientes de la Xunta orientados al cuidado y recuperación de fauna silvestre autóctona, un posible destino laboral (o de voluntariado y prácticas) para perfiles especializados.

La foca "Barda", durante el traslado al acuario de O Grove. / FDV

Al final, la clave está en decidir qué tipo de relación se busca: curar (veterinaria), cuidar y apoyar (auxiliar clínico, bienestar animal), educar y mejorar la convivencia (adiestramiento), trabajar en producción (ganadería) o hacer carrera en un sector azul como la acuicultura. Galicia tiene itinerarios para cada opción y, con ellos, una certeza: quien elige trabajar con animales suele hacerlo por vocación, pero también puede hacerlo con un plan de formación y salidas realistas.