Telegram carga contra Sánchez por vetar las redes a menores

A las 17.54 de este miércoles, miles de usuarios de Telegram, una plataforma de mensajería alternativa a WhatsApp, han recibido un mensaje de su dueño, Pável Dúrov, en el que avisaba del «peligro» que suponía la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. «Estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de ‘protección’», advertía. El jefe del Ejecutivo no ha tardado en responderle por X, la red social de Elon Musk, quien también le atacó esta semana y con el que lleva mensajes cruzados: «Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos».

El Gobierno ha esgrimido el propio mensaje de Dúrov, enviado de manera masiva y sin consentimiento, para denunciar que este ha usado «su control sin restricciones» con el único objetivo de hacer llegar su «propaganda» y sus «bulos» a la ciudadanía. «Este hecho demuestra, por sí solo, la urgente necesidad de regular las redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil», sostienen fuentes de Moncloa que señalan el peligro de que «tecno-oligarcas extranjeros» puedan inundar los «teléfonos de propaganda a su antojo» para mostrar su rechazo a una propuesta del Gobierno. Así, sostienen que el mensaje, está «lleno de bulos» con el objetivo de «erosionar la confianza en las instituciones.