La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal
La sexta borrasca de gran impacto de 2026 dejará precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes
A. Romero / O. González
Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Las acumulaciones causaran un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.
Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.
Andalucía abrirá hoy casi todos los colegios
Los centros educativos de Andalucía abrirán este viernes con normalidad excepto en los municipios muy afectados por el temporal ubicados en la comarca meteorológica de Grazalema (Cádiz)y Ronda (Málaga), ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Permanecerán cerrados los centros educativos de los municipios y zonas afectadas por el temporal y en peligro por la estado de los cauces, además de los centros dañados o a los que no se pueda acceder.
90 carreteras cortadas
El temporal de lluvia que afecta a la península mantiene cortadas 94 carreteras en el inicio de esta madrugada, de las que 79 están en Andalucía y solo una pertenece a la red principal: la A-5 en Talavera la Real (Badajoz). Cádiz es la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias, que hacen intransitables 26 carreteras, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizados pasadas las 1:00 horas.
El río Guadalquivir alcanza los cinco metros en Córdoba y provoca el desalojo de 400 familias
El río Guadalquivir ha superado a su paso por Córdoba los cinco metros de altura y ya dobla la altura del nivel rojo, que marca el riesgo de desbordamiento y que está en 2,5 metros, todo ello en una jornada en la que se ha desalojado a cerca de 400 familias en distintas zonas de la capital y sus barriadas ante el riesgo de vivir unas inundaciones similares a las registradas en febrero del año 2010, que tuvieron unas 3.000 personas afectadas.
Así lo ha explicado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, en la que ha señalado que el río "sube lentamente" y, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), "lo peor se espera entre las 6.00 y 8.00 horas" de este viernes.
Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir las aguas han alcanzado los cinco metros de altura cerca de las 23.00 horas de este jueves, por lo que ha pasado de los 2,5 metros a los cinco en apenas 28 horas.
Todos los universitarios andaluces vuelven a clase este viernes, salvo en la Universidad de Cádiz
Todas las universidades públicas andaluzas que habían suspendido su actividad lectiva este jueves --Universidad de Almería (UAL), Universidad de Córdoba (UCO), Universidad de Granada (UGR) y Universidad Pablo de Olavide (UPO)-- han anunciado que retomarán las clases presenciales este viernes, 5 de febrero, excepto la Universidad de Cádiz (UCA), que ha decidido mantener la suspensión debido a la situación provocada por las borrascas en la provincia.
Según diversos comunicados consultados por Europa Press, estas universidades se suman a la Universidad de Huelva (UHU), la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad de Sevilla (US), que ya reanudaron sus clases este jueves.
La UCA ha informado que sus centros e instalaciones permanecerán cerrados este viernes. De este modo, cada facultad y centro notificará al alumnado cómo se reprogramarán los exámenes y las actividades previstas durante estos días.
La última hora de la borrasca en Andalucía
Andalucía vuelve a la normalidad en las clases salvo en los municipios afectados por el temporal y los desalojos
Andalucía recupera este viernes, 6 de febrero, la actividad lectiva presencial en los centros educativos salvo en los municipios que mantienen riesgos por causas meteorológicas o incidencias. Se suspende en todos los centros de la provincia de Almería. Huelva recupera la actividad lectiva presencial en todos sus centros.
La borrasca 'Leonardo' obliga a desalojar a cerca de un millar de extremeños y corta hasta 30 carreteras
La borrasca ‘Leonardo’ ha mostrado este jueves su peor cara de norte a sur de Extremadura. Los vientos con rachas de más de 100 kilómetros por hora (registradas en Zafra, Castuera y Navalvillar de Ibor) y las persistentes lluvias generalizadas por toda la comunidad activaron a primera hora las alarmas en las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Guadiana, que se han visto obligados a abrir las compuertas de hasta 27 presas y ha provocado el desbordamiento de varios ríos (un total de 46 tramos han estado en nivel rojo ante el riesgo de rebosamiento en la jornada de hoy). Y ambos factores (las lluvias intensas y la apertura de presas) han tenido consecuencias para la población.
Alrededor de un millar de extremeños han sido desalojados a lo largo del día en distintos puntos de la comunidad y hasta una treintena de carreteras han tenido que ser cortadas en algún momento por crecidas o desprendimientos, entre ellas la A-5 por un socavón cerca de Trujillo, la N-523 a la altura de Gévora y la que une Rebollar y El Torno por una gran grieta. Al final de la jornada de este jueves quedaban cerradas al tráfico nueve vías extremeñas.
La llegada de la borrasca Marta dejará intensas lluvias y temporal marítimo a partir del sábado en el tercio sur
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un nuevo aviso ante la llegada de una borrasca Marta a la Península Ibérica. Según advierte la entidad, tras el paso de la borrasca Leonardo, que empezará a disiparse a partir del viernes, el sábado se espera la llegada de nuevos frentes que descargarán con fuerza en el sur peninsular. Los meteorólogos advierten que este fenómeno dejará lluvias abundantes en zonas donde ya ha caído mucha agua en los últimos días y, por lo tanto, esto incrementará el riesgo de inundaciones y desbordamientos en la región. Todo apunta a que el temporal se alargará hasta como mínimo el domingo.
Los pronósticos indican que, después de un miércoles de lluvias extremas en Andalucía y un jueves donde aún sigue descargando con fuerza, la borrasca Leonardo empezará a disiparse a partir del viernes. Aun así, según advierte la Aemet, para esta jornada se esperan precipitaciones en vertiente atlántica peninsular y con menor probabilidad al entorno mediterráneo. Los chubascos podrían ser localmente fuertes en sistemas montañosos como las Béticas, sistema Central y Pirineos, así como en Galicia. Para esta jornada también se esperan fuertes rachas de viento y temporal marítimo que podría dejar olas de hasta 8 metros en Baleares y Galicia.
Antonio, vecino de Lora del Río ante la crecida del Guadalquivir: "No recuerdo algo así desde el 64"
En Lora del Río, uno de los puntos críticos en la provincia de Sevilla ante el riesgo de inundaciones, hace días que no quitan la mirada del Guadalquivir. El cauce pasa estos días con una fuerza que casi nadie en todo el municipio recuerda. Aunque las lluvias ya no son un problema como lo han sido días atrás, el agua que acumula ya el río ha puesto a la población y las autoridades en alerta ante posibles inundaciones. Se espera que Guadalquivir siga creciendo hasta la noche del viernes al sábado.
Antonio Oliveros es vecino del municipio y cuenta que, "de momento, el río va controlado con el muro de protección que tenemos, esperamos que a lo largo de esta noche y mañana suba bastante, pero son predicciones y no sabemos". En concreto, el río crece hoy a un ritmo de 15 centímetros por hora y los esfuerzo municipales se centran este jueves en controlar la cota del tanque de tormenta para que supere la cota 32. Ante esta situación, Oliveros puntualiza que tiene 75 años y que no ve una crecida "tan grande" desde las riadas del año 1963.
La Alhambra y el Generalife reabren sus puertas este viernes tras cerrar por la borrasca
El Patronato de la Alhambra y Generalife ha anunciado la reapertura completa de su Conjunto Monumental a partir de este viernes, 6 de febrero, tras el cierre de sus instalaciones durante la jornada de este jueves debido a las previsiones meteorológicas asociadas a la borrasca Leonardo.
En un comunicado, la entidad ha indicado que, ante la mejora de las condiciones meteorológicas, se ha decidido abrir el conjunto. Asimismo, ha querido agradecer el esfuerzo de los trabajadores y la comprensión de los visitantes, a quienes se está informando de manera continua.
Además del cierre de sus instalaciones este jueves, el conjunto había cerrado el pasado miércoles el acceso peatonal a la Cuesta del Rey Chico y al Bosque de Gomérez debido a las fuertes lluvias y al viento que azotaban la ciudad.
