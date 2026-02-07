Detenido un hombre por emitir en directo los abusos a su hija

La Policía Nacional ha detenido a un varón por retransmitir en directo a través de una aplicación de livestreaming los abusos sexuales a su propia hija menor de edad, obteniendo a cambio monedas virtuales generadas por la aplicación móvil que, a continuación, intercambiaba para aumentar su popularidad y obtener regalos.

La detención se llevó a cabo en Madrid y conllevó el ingreso en prisión provisional, según informaba ayer la Policía Nacional. En el registro realizado en su domicilio se intervinieron dos teléfonos móviles donde se encontró gran cantidad de material pornográfico.

La investigación comenzó tras un email anónimo recibido en el correo denuncias.pornografía.infantil@policia.es, canal de colaboración ciudadana específico habilitado por la Policía Nacional para esta materia concreta. Esta última investigación se inició a finales del pasado mes de noviembre, cuando se recibió una denuncia anónima. Tras varias gestiones, los agentes constataron que el arrestado utilizaba salas privadas de livestreaming para captar previamente a usuarios interesados en este tipo de material, utilizando como reclamo fotos de él tumbado sobre la cama con su hija. El detenido realizaba estos contactos a través de una aplicación de mensajería externa. Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual, se decretó su inmediato ingreso en prisión. n