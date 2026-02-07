La ley contra la violencia vicaria se aplaza tras el choque entre Ministerios

El anteproyecto de ley contra la violencia vicaria no será aprobado el martes en el Consejo de Ministros, tal como vaticinó la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Fuentes conocedoras de la negociación entre los tres ministerios proponentes, Igualdad, Justicia e Infancia, indican que, dado los choques que han surgido, el Ejecutivo ha decidido ampliar el margen de negociación, con el fin de llegar a un texto que convenza a todas las partes antes de aprobarlo.

El aplazamiento viene motivado, principalmente, por el encontronazo entre Juventud (en manos de Sumar) y Justicia (PSOE). El departamento dirigido por Sira Rego comunicó este jueves que se «desmarca» del anteproyecto «tras la negativa» de Félix Bolaños a tener en cuenta sus observaciones, que a su vez emanan de las reivindicaciones de una parte del movimiento feminista.

El Ministerio de Juventud e Infancia quiere acometer tres cambios en la ley. En primer lugar, pide cambiar la definición de violencia vicaria porque en la redacción inicial se dejaba claro que es «aquella destinada a causar dolor o sufrimiento a las mujeres», a través de sus hijos o familiares, pero en el borrador que ahora se discute se ha añadido que puede darse de un «cónyuge a otro».

Asimismo, Infancia considera «inaceptable» que la nueva ley no prohíba en todos los supuestos que el «agresor —tras ser denunciado— mantenga contacto con los hijos», dado que tan solo obliga a los jueces a «reforzar la fundamentación» si deciden mantener la relación paterno filial, pese a que el padre haya sido denunciado por violento.

Por último, Infancia quiere que los menores sean escuchados en todos los procesos que les afecten, independientemente de su edad, dado que la ley actual solo contempla esta posibilidad a partir de los 12 años. n