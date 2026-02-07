Legislación
La ley contra la violencia vicaria se aplaza tras el choque entre Ministerios
El anteproyecto de ley contra la violencia vicaria no será aprobado el martes en el Consejo de Ministros, tal como vaticinó la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Fuentes conocedoras de la negociación entre los tres ministerios proponentes, Igualdad, Justicia e Infancia, indican que, dado los choques que han surgido, el Ejecutivo ha decidido ampliar el margen de negociación, con el fin de llegar a un texto que convenza a todas las partes antes de aprobarlo.
El aplazamiento viene motivado, principalmente, por el encontronazo entre Juventud (en manos de Sumar) y Justicia (PSOE). El departamento dirigido por Sira Rego comunicó este jueves que se «desmarca» del anteproyecto «tras la negativa» de Félix Bolaños a tener en cuenta sus observaciones, que a su vez emanan de las reivindicaciones de una parte del movimiento feminista.
El Ministerio de Juventud e Infancia quiere acometer tres cambios en la ley. En primer lugar, pide cambiar la definición de violencia vicaria porque en la redacción inicial se dejaba claro que es «aquella destinada a causar dolor o sufrimiento a las mujeres», a través de sus hijos o familiares, pero en el borrador que ahora se discute se ha añadido que puede darse de un «cónyuge a otro».
Asimismo, Infancia considera «inaceptable» que la nueva ley no prohíba en todos los supuestos que el «agresor —tras ser denunciado— mantenga contacto con los hijos», dado que tan solo obliga a los jueces a «reforzar la fundamentación» si deciden mantener la relación paterno filial, pese a que el padre haya sido denunciado por violento.
Por último, Infancia quiere que los menores sean escuchados en todos los procesos que les afecten, independientemente de su edad, dado que la ley actual solo contempla esta posibilidad a partir de los 12 años. n
- Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
- Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
- Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero
- ¿Cómo afecta la borrasca 'Leonardo' a Galicia? Así se notará en A Coruña, según la Aemet
- Instalada la pasarela provisional entre las estaciones de tren y autobús de A Coruña
- Arteixo autoriza la construcción de una nueva gasolinera automática en el polígono de Sabón
- El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
- Un exjugador del Deportivo cuelga las botas y pasará a ser analista