AGRESIÓN
Detenido un médico de un centro de salud de Las Palmas de Gran Canaria por agresiones sexuales a pacientes en su consulta
Presuntamente se prevalía de su condición profesional y de la situación de vulnerabilidad de las víctimas en el servicio de urgencias
Benyara Machinea
La Policía Nacional ha detenido a un médico de urgencias y de familia ejerciente en el centro de salud Barrio Atlántico, situado en el barrio de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria, por dos presuntas agresiones sexuales a pacientes cometidas durante sus consultas. Las víctimas relataron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual cuando fueron atendidas por el facultativo, de 37 años.
Según la investigación, el detenido presuntamente se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer los hechos denunciados.
El contenido de las declaraciones recogidas por los investigadores permitió determinar que el facultativo actuaba con un claro abuso de su posición profesional, generando en las víctimas un estado de parálisis y confusión ante la situación, sin capacidad de reacción inmediata.
Puede haber más víctimas
Las pesquisas policiales han permitido determinar que los hechos habrían tenido lugar en distintas consultas médicas, no descartándose la posible existencia de más víctimas. Asimismo, se ha constatado que el arrestado cuenta con antecedentes por hechos de naturaleza similar, habiendo sido detenido y condenado con anterioridad por este tipo de delitos.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quedando en libertad con medidas cautelares a cuatro víctimas (Prohibición de comunicación y aproximación), mientras que la investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar si existan más personas afectadas.
La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Telde ha habilitado los teléfonos 928 704 137 y 928 704 139 para que cualquier persona que haya podido ser víctima de hechos similares pueda ponerse en contacto con los agentes de investigación.
