"Afirmar que estamos ante la cura del cáncer de páncreas es una conclusión aventurada"

Licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago, Isabel Lorenzo (Porriño, 1967),completó su especialidad de Oncología Médica en el Hospital de Pontevedra y obtuvo plaza fija por oposiciòn en la ciudad hasta su incorporación al hospital de Vigo en 2012. Su actividad asistencial y de investigación se centra en el cáncer de mama, tumores ginecológicos, neoplasias raras del espectro endocrino y cáncer hereditario. Ha participado en grupos cooperativos nacionales e internacionales y en la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). La investigación clínica forma parte esencial de su práctica. Hoy interviene en la charla de la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama (Adicam) en Cangas (Casa da Bola, 18:00 horas) bajo el título «¿De que va esto de los nuevos tratamientos para el cáncer de mama que salen tanto en los periódicos?» junto al jefe de Servicio de Anatomía Patológica en el hospital Ribera-Povisa, Pablo Fernández; y el doctor colaborador de Adicam,Jorge Cameselle.

Hablando de avances en cáncer es inevitable referirse al último anuncio del investigador oncológico Mariano Barbacid sobre la triple terapia aplicada en ratones para combatir el cáncer de páncreas. ¿Cómo viven los oncólogos estos anuncios?

Hemos asistido a muchos anuncios similares. Sin embargo, en la última década se han intensificado como un problema científico y comunicativo de magnitud, consonante con la evolución social y los usos de internet tendentes a la polarización. La investigación presentada es prometedora, pero se trata de un estudio en 4 decenas de ratones con un seguimiento de apenas 200 días, es decir, menos de siete meses. El salto entre un resultado preclínico y su aplicación en humanos es enorme, y afirmar que estamos ante una posible cura del cáncer de páncreas es una conclusión aventurada.. Cada año, en congresos como ASCO se presentan más de 5.000 comunicaciones científicas, y en SEOM más de 500. Solo una fracción mínima de las moléculas investigadas llega a demostrar utilidad clínica, y el proceso suele requerir más de dos décadas de estudios rigurosos para garantizar eficacia y seguridad.. El estudio abre una línea de trabajo relevante, pero la forma en que se comunicó —en rueda de prensa y con un tono optimista, que posteriormente fue matizado— posiblemente no se ajuste a los estándares de prudencia de la comunicación en investigación biomédica.

Es una lástima la polémica.

El estudio del Dr. Barbacid se publicó el 2 de diciembre de 2025 en una revista de investigación preclínica. Utiliza dos fármacos ya conocidos en cáncer de pulmón, uno de ellos con uso en humanos limitado por su toxicidad, combinados con un tercer agente similar a otros que están en investigación. Los resultados proceden de 40 ratones, y ni siquiera está disponible el artículo completo: según la web del NIH, no lo estará hasta junio de 2026.La remisión completa observada en ratones es un dato muy esperanzador, pero no constituye a una curación. Además, uno de los fármacos empleados dejó de usarse en humanos por su toxicidad.Por todo ello, la comunidad oncológica recibe estos datos con interés, pero también con cautela.

¿Apoyan recaudaciones privadas para investigaciones como se pide para ésta de los triples inhibidores del tumor en humanos?

La mayoría de los grupos de investigación dependen de convocatorias competitivas que exigen proyectos sólidos y resultados previos demostrables. El sistema actual prioriza métricas cuantitativas —número de publicaciones, impacto bibliométrico, captación de fondos— por encima de avances científicos genuinos. Esto ha generado un modelo en el que la supervivencia de los grupos depende de producir resultados intermedios, no necesariamente descubrimientos transformadores. La investigación biomédica es extraordinariamente costosa, y la financiación pública solo cubre una parte mínima. La privada introduce conflictos de interés, pero hoy es imprescindible para sostener la investigación. El reto consiste en gestionarla con transparencia.Movimientos como Common Sense Oncology, del que formo parte, buscan precisamente recuperar precisamente esa perspectiva analítica.

Adicam es un ejemplo de asociación que no baja la guardia.

Es una asociación consolidada y muy activa en el ámbito del cáncer de mama. Trabaja en áreas que a menudo quedan fuera de la investigación tradicional porque no generan retorno económico, y su labor de acompañamiento y sensibilización es fundamental. Su constancia merece reconocimiento y apoyo.

¿Cuáles son las cifras de supervivencia del cáncer de mama?

Elevadas, especialmente en estadios iniciales. No obstante, tiene la particularidad de que las recaídas pueden aparecer incluso 15 o 20 años después del diagnóstico, algo poco habitual en otros tumores. A 20 años, aproximadamente el 75 % de las pacientes con cáncer de mama invasivo no han recaído. En tumores pequeños sin afectación ganglionar, la supervivencia supera el 90 %. Cuando existen varios ganglios afectados, la supervivencia disminuye hasta alrededor del 60 %. El cáncer de mama metastásico sigue considerándose incurable, pero la supervivencia ha mejorado notablemente gracias a terapias dirigidas, anticuerpos conjugados e inhibidores de ciclinas. Muchas pacientes viven más de 5, 10 o 20 años con la enfermedad. Si logramos mantener la enfermedad controlada, nos acercamos a la “curación funcional”.

¿Cómo está la investigación del cáncer en Galicia?

Cuenta con una red sólida de investigación preclínica vinculada a las universidades y a varios institutos de investigación, así como con una red clínica activa en todos los hospitales. La mayoría de los proyectos se desarrollan de forma multicéntrica, lo que permite obtener muestras representativas y avanzar con mayor rapidez y robustez metodológica. En la práctica clínica, los ensayos clínicos ofrecen acceso a terapias innovadoras y oportunidades adicionales para los pacientes. Aunque sería deseable disponer de más ensayos y resultados más ágiles, la tendencia es positiva. En oncología debemos mantener una visión optimista y recordar que el progreso científico es acumulativo y sostenido, mirar al futuro con optimismo.

¿Cuántos estudios y ensayos clínicos hay activos en Vigo?

Sólo en cáncer de mama tenemos nueve estudios, en los que pueden participar pacientes que cumplan los criterios; 12 ensayos en los que ya estamos en fase de seguimiento y próximamente esperamos poder abrir tres nuevos ensayos clínicos. Los tenemos en casi todas las patologías, mayormente en cáncer de pulmón, e incluso alguno de genética en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

¿De qué estudios se trata?

Los estudios son los más sencillos, pueden ser de actividad de un medicamento, ya conocido en nuestra propia población, por ejemplo de cáncer de mama hereditario, de los cuales tenemos uno. Los ensayos fase dos son de medicamentos nuevos que se está testando su actividad en pacientes que no tienen otras opciones terapéuticas convencionales o pocas oportunidades de tener éxito. Los ensayos fase tres comparan un medicamento nuevo, que ya ha demostrado tener muy buena actividad con el mejor estándar disponible. Son los ensayos más interesantes porque de ellos son los que permiten establecer un nuevo estándar más ventajoso que el previo que teníamos. Ahora mismo tenemos cinco ensayos fase tres activos para cáncer de mama y la inmensa mayoría de los que tenemos a seguimiento lo son.

¿Cuántos tipos de cánceres hay?

Alrededor de 200 definidos, pero si consideramos las variantes genómicas y subtipos en cada categoría, se multiplican. En cáncer de mama hay cuatro grandes fenotipos, y la OMS reconoce 20 tipos histológicos en tumores epiteliales malignos. En linfomas no Hodgkin, por ejemplo, hay más de 60 subtipos.