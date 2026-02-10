Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes

Tras más de una década sin novedades farmacológicas para tratar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes, España cuenta con un nuevo fármaco para su abordaje: el sulfato de dexanfetamina. El medicamento ha recibido la indicación como parte de un programa de tratamiento integral en niños y adolescentes de 6 a 17 años cuando la respuesta al tratamiento previo con metilfenidato (disponible en España con los nombres comerciales de 'Concerta' o 'Rubifen') se considera clínicamente inadecuada.

Comercializado con el nombre de 'Tentin', el nuevo medicamento recibió la autorización la pasada semana. MEDICE Ibérica es la compañía responsable de la comercialización en España. Su medical affairs manager, la doctora Maitane Núñez, resalta que va a proporcionar una opción terapéutica adicional para el abordaje del TDAH.

Tratamiento previo

En el estudio ATTENTION, publicado en 2021 en la revista Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology y que evaluó la efectividad y seguridad a largo plazo del sulfato de dexanfetamina en menores, el fármaco logró "mejoras estadísticamente significativas" en la gravedad de los síntomas del TDAH, documentándose respuesta clínica en casi 8 de cada 10 pacientes de 6-17 años que no habían respondido suficientemente a un tratamiento previo con metilfenidato.

Además de su eficacia, la farmacéutica destaca su rápido inicio de acción (poco más de media hora), la prolongación de su efecto y su adecuado perfil de seguridad, incidiendo también positivamente en la funcionalidad del paciente.

En otros países

"La llegada del sulfato de dexanfetamina a España supone una muy buena noticia para los profesionales y para las familias", destaca la doctora Maite Ferrin, psiquiatra y consultora jefa de la Unidad de TDAH en el Servicio Infanto-Juvenil Haringey (North London NHS Partnership, Reino Unido), donde el fármaco lleva comercializado desde hace tiempo.

Según detalla, amplía las opciones de tratamiento en niños y adolescentes con TDAH, "especialmente en aquellos que no han respondido de forma adecuada al metilfenidato. A pesar de que en España va a ser la primera dexanfetamina (DEX) comercializada para TDAH, en muchos otros países llevan años utilizándola. De hecho, guías de práctica clínica internacionales, como la publicada por el European ADHD Guidelines Group en Europa, las guías CADDRA en Canadá, las S3 en Alemania y las guías NICE en Reino Unido, contemplan ya este fármaco como un recurso terapéutico más.

"Aunque sea una novedad en España, se trata de un fármaco con una amplia trayectoria en otros países y respaldado por guías clínicas internacionales. Esta experiencia previa aporta seguridad y confianza a la hora de incorporarlo a la práctica clínica", afirma la doctora Ferrin.

Acción directa

Como describe la compañía, el sulfato de dexanfetaminaes una amina simpaticomimética sintética de acción directa que actúa como estimulante del Sistema Nervioso Central (SNC); concretamente, se clasifica dentro de las d-anfetaminas, el isómero biológicamente más activo. La DEX aumenta la concentración de dos neurotransmisores clave en el TDAH: principalmente dopamina (DA), y también la noradrenalina (NA).

El TDAH es el trastorno del neurodesarrollo más común entre la población infantil y juvenil. Actualmente, se estima que afecta a un 6,8% de los niños y adolescentes en España donde, apunta la doctora Núñez, no está arraigado ni generalizado el abordaje basado en la terapia multimodal (psicoterapia, psicopedagogía y farmacoterapia) que ha demostrado ofrecer los mejores resultados en el manejo del trastorno.