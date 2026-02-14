Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: "Mira, es que ya no podemos más"

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a una huelga de una semana que empieza el lunes 16 de febrero. En Cataluña los paros serán únicamente el lunes y el viernes. "Mira, es que ya no podemos más". Es la primera consideración que Raquel Carrillo, internista en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, haría a un paciente que le preguntara por qué se suma a esta nueva protesta para reclaman al Ministerio de Sanidad un estatuto propio. A los facultativos les preocupa que sus pacientes comprendan bien sus motivos. "Para nosotros, una huelga es un fracaso", dice la médica. Y a los pacientes les inquieta cómo les afectará el paro -esta vez planteado por semanas, durante varios meses- aunque pese a los inconvenientes, muchos les apoyan. "Será peor si no consiguen lo que quieren. Al final, nos afecta a todos", señala Mario Pérez, que sobrevivió a un infarto a los 46 años y hoy ayuda a otros a superarlo.

"Nuestros turnos inacabables y nuestras horas de guardia van en detrimento de la atención a los pacientes", denuncian los médicos

EL PERIÓDICO ha sondeado a varios pacientes para saber si conocen las razones de la huelga. Las respuestas son variadas. Muchos, están informados. Otros, despistados. Los hay comprensivos y quienes se enfadan. A los médicos, se les ha pedido un ejercicio de concreción e imaginar estar sentado frente a esa persona que debe ir a una consulta, que tenía una visita agendada de hace tiempo y que quizás no pueda hacerlo por esta protesta y trasladarle sus motivos para secundar el paro.

Conocer los motivos

"El paciente sabe que existe un parón, pero necesita comprender por qué, cuáles son sus implicaciones y cómo puede afectarle. Esa explicación debe ofrecerse con mensajes claros, sencillos y en un lenguaje accesible, que permita entender el contexto sin generar más confusión o alarma", señala Raquel Sánchez, vicepresidenta segunda del Foro Español de Pacientes.

Los pacientes consultados por este diario apoyan las mejoras laborales y salariales de los médicos pero recelan de la petición de un estatuto diferenciado de otros sanitarios

"Cualquier situación de paro en el ámbito sanitario termina impactando. Cada interrupción asistencial genera incertidumbre y puede traducirse en retrasos, reprogramaciones o una mayor carga emocional para quienes ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Lo que sí reclamamos es que se alcance un acuerdo cuanto antes, siempre priorizando el interés general y el bienestar de los pacientes", sostiene Sánchez.

"Están en su derecho"

Desde el Gregorio Marañón, la doctora Carrillo, que trabaja en el servicio de enfermedades infecciosas y es delegada de prevención de riesgos laborales del sindicato madrileño AMYTS, asegura que les cuesta dar el paso. "Sabemos que los primeros perjudicados son nuestros pacientes -aunque la atención urgente y las cosas que no pueden esperar no van a sufrir ningún tipo de demora, aclara- pero es también por ellos. Nuestros turnos inacabables y nuestras horas de guardia van en detrimento de la atención al paciente".

"Guardias mal pagadas, exceso de jornadas con mucha carga o la necesidad de mejorar las condiciones. Están en su derecho", reconoce Mario Pérez, que sufrió un infarto

"Guardias mal pagadas, mucha carga de trabajo... Están en su derecho", responde Mario Pérez cuando se le inquiere si comparte los motivos. "Guardias de 24 horas, exceso de horas de trabajo y no reconocimiento de dichas horas para su jubilación", abunda por su lado Alfredo de Andrés, trasplantado bipulmonar desde 2021 y enfermero residente en Madrid.

"Muchos pacientes asignados con poco tiempo para atenderles. Retribución baja y cada vez peor por la subida del coste general. Insuficiente el pago de las guardias y de las horas extraordinarias. Comparados con otros médicos europeos y sus compañeros que se tuvieron que marchar, incomparable a la baja", enumera Óscar Prieto, presidente de la Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales en España (ASATE). "Lo entiendo y comparto. Desde el punto de vista de la asociación, exigimos una solución lo antes posible porque afecta a los pacientes", añade.

"Razones corporativas"

Alfredo de Andrés apunta a otro aspecto que no comparte. Considera que los médicos van a la huelga "por razones corporativas: quieren un estatuto propio que les permita negociar sus condiciones fuera del ámbito de las mesas de negociación colectiva, lo que les daría una posición de privilegio con respecto al resto de las profesiones", algo que este enfermero no secunda.

Quizá ese aspecto, el de un estatuto propio, es el que más despista y recelos crea. "Están en contra de la última norma de la ministra de Sanidad y reclaman un estatuto propio. El resto de trabajadores de la salud, ya si eso ... ", se queja Rafael, de 60 años, que trabaja como administrativo en un centro de salud de Soria.

"Han pactado algo en lo que hemos sentido que estábamos excluidas. No se reconoce nuestra peculiaridad", defiende Raquel Carrillo

¿Cómo responde a eso la doctora Carrillo? "El Estatuto Marco es la ley que va a regir nuestro funcionamiento de aquí a los próximos años. Se está reformando y nos hemos encontrado con que seguimos siendo la única profesión sanitaria discriminada. En el resto de categorías no existe esta jornada complementaria que son las guardias. Han pactado algo en lo que hemos sentido que estábamos excluidas. No se reconoce nuestra peculiaridad", argumenta.

Urgencias del Hospital de Sant Pau en plena epidemia de gripe, en Navidad / MANU MITRU / EPC

Esta semana, a Belén Amil, con un cáncer de mama ya superado, le tocó cita con su médico del centro de salud. Salió el tema de la huelga y preguntó qué era eso del estatuto exactamente. "Lo entendí perfectamente. Me dijo que cualquier profesión tiene su propio estatuto, pero que ellos están en el mismo que todos los otros sanitarios y no se sienten representados por los sindicatos que negocian las condiciones laborales de todos. Me dijo, también, que gana muy poco y me habló de las guardias".

"Yo muchas veces lanzo la pregunta: '¿A algún paciente le gustaría que su médica llevara 22 o 23 horas sin descanso?' . '¿Consideran que, en esa situación, cualquier trabajador, y más aún teniendo a su cargo atención sensible, puede dar una buena respuesta?'. Es de sentido común.Y la propia profesional también ve como se merma su salud mental. Un médico que no está bien cuidado, no puede cuidar a la población", enfatiza Carrillo.

El peso de la responsabilidad

Ángel Heredia preside la Asociación de Médicos Venezolanos en España (AMEVESP). Si se habla de facultativos iberoamericanos señala que son unos 12.000 los que trabajan en nuestro país. Muchos en el Sistema Nacional de Salud, como él mismo, cirujano de rodilla y en el servicio de Traumatología en el Hospital Infanta Elena (Huelva). Otros, en la sanidad privada. "Estamos de acuerdo con todo. Es injusto el sueldo base de un médico que pasa tanto tiempo estudiando y con tan altas cargas de responsabilidad", resume.

El doctor Heredia abunda: "El problema no es el hecho de que yo sea médico o tú seas camarero. Está en que el error del médico se paga con el paciente al que estás tratando", zanja. "Ir hacia una huelga nos cuesta. Pero dejarnos llevar por otro estatuto, lo único que va a conseguir es que sigamos trabajando en muy malas condiciones y tomando muy malas decisiones", concluye Carrillo.