La presa malagueña que ha empezado a funcionar por primera vez en 100 años

La presa malagueña de Montejaque ha conseguido desembalsar el agua acumulada tras la borrasca Leonardo. Lo ha hecho por primera vez en su historia, ya que fue construida hace 100 años pero nunca entró en funcionamiento, por problemas en su construcción.

El sistema de sifones con el que fue construida ha funcionado sin problemas llegado su momento clave, ya que el nivel del agua había ido subiendo de forma progresiva tras las lluvias de la borrasca Leonardo y las importantes escorrentías que se han ido produciendo en los días posteriores. Tanto es así que el jueves ya estaba a 30 centímetros de llegar al punto de coronación y, por la noche, el agua superaba su altura y empezaba a salir por arriba de la presa.

Con la puesta en marcha del sistema de sifones al acercarse a los 22 centímetros de su corona, que se han activado tras un siglo abandonados y sin haber entrado en servicio antes, el nivel se espera que vaya bajando a niveles de seguridad.

Desembalse, al límite

La presa de Los Caballeros comenzó a desembalsar a las 9.02 horas de este viernes, cuando el agua se encontraba a una altura de 22 centímetros de alcanzar la corona superior de la presa y rebasarla. Ocho centímetros más que 24 horas antes, lo que da una idea de cómo seguía creciendo el agua embalsada.

La maniobra de desembalse se ha realizado con un caudal de 345 metros cúbicos por segundo (m3/s), pero luego bajó y se estabilizó a los 200 m3/s. El inicio de las operaciones de desembalse se inició a las 8.42 horas, cuando se abrieron las compuertas de los aliviaderos y, veinte minutos después, se activaron los sifones para la salida del agua."Los mecanismos están haciendo su trabajo"

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, confirmó este viernes que la presa de Los Caballeros, en el municipio de Montejaque, está operando correctamente, a pesar de las expectativas previas sobre su inoperatividad. Según Navarro, tras alcanzar la coronación de la presa, los "mecanismos de sifone están haciendo su trabajo" de manera eficiente, permitiendo el paso controlado del agua.

Navarro aseguró que las familias ubicadas río abajo y que podrían haberse visto afectadas por una posible crecida del río Guadiaro fueron evacuadas días antes y no están en riesgo. Navarro destacó la importancia del trabajo realizado por los profesionales involucrados, asegurando que la situación está bajo control y los vecinos de la zona pueden sentirse tranquilos.