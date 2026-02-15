«Todos los estudiantes deben tener la misma selectividad»

En el primer curso del único grado público de Medicina, este año uno de cada cuatro estudiantes son de fuera de Galicia. Esto es, el 73% del alumnado es gallego, 297 jóvenes, de un total de 1.200 aspirantes residentes en la comunidad: quedaron fuera cerca de 900. El resto de matriculados son principalmente de otras autonomías, como Andalucía, Asturias, Extremadura o Madrid. Cuestionado al respecto, el presidente del Consello Galego de Colexios de Médicos, Eduardo Iglesias, lejos de criticar el distrito único y la posibilidad de que cada estudiante se forme donde quiera, pone el foco en la necesidad de unificar las pruebas de acceso, con temarios y criterios de corrección que aseguren que todos los jóvenes del país compitan en igualdad de condiciones.

¿Qué valoración hace sobre el debate del acceso a la carrera de Medicina, después de que en Cataluña los Colegios de Médicos criticaran que el 40% de los estudiantes del grado en las facultades públicas son de fuera de la comunidad y teniendo en cuenta que en la Universidade de Santiago de Compostela, en el primer curso, solo el 73% son gallegos?

Aquí es el Ministerio de Educación el que tiene que hacer que los exámenes sean unificados en toda España y que las notas estén más o menos igualadas. Los catalanes decían que la gente de Cataluña se tenía que marchar fuera y no podía estudiar, pero estamos en un país unificado. Cada uno quiere estudiar lo que quiere, y si para eso se tiene que ir fuera de su provincia, pues no le queda más remedio. Lo que sí que es cierto es que se tiene que definir un examen de selectividad unificado para que las notas sean más o menos unánimes en todo el país.

¿Y sobre que en la USC, además de los gallegos, el segundo grupo más numeroso es de andaluces (un 11%), siendo esta la comunidad con las notas de corte más altas de Medicina del país?

La diferencia no es tan grande, no es que te vayas de un 13 a un 9, muchas veces es de décimas. ¿Que esto condiciona que haya gente que no pueda hacer Medicina en su provincia? Sí, probablemente hay muchos a los que les gustaría hacer Medicina con una nota muy alta, pero que no es suficiente para entrar. ¿Es justo? ¿Es injusto? Es el sistema que tenemos y no hay otro, y algunas veces te puede beneficiar y otras no. Cada uno tiene derecho a estudiar lo que le guste y lo que pueda.

Entonces, la solución pasaría más por un cambio integral del sistema que por aplicar percentiles, como proponen los Colegios de Médicos catalanes, para dejar de ordenar a los aspirantes de todo el Estado únicamente por la nota bruta y hacerlo en función del puesto relativo que cada estudiante ocupa dentro de su propia autonomía.

Claro, pasa por un cambio de sistema en el que el examen esté unificado, porque en algunos sitios ponen temas más difíciles que en otros. Todos deberían tener el mismo examen. ¿Vamos a penalizar a la gente que saca buenas notas y que a lo mejor quiere hacer Medicina u otra carrera en Asturias y no en Galicia? ¿Le vamos a decir que no? Creo que si nos vamos a los localismos acabaremos creando endogamias, cuando una de las riquezas que hay en el sistema son los intercambios. ¿Por qué existe el sistema Erasmus? Porque es enriquecedor. Y también lo es estudiar en otra comunidad.

¿Y suscita preocupación que los estudiantes que estudian Medicina en Galicia después opten por hacer el MIR o ejercer fuera, teniendo en cuenta que la formación cuesta dinero?

Bueno, es que también hay ejemplos de gente que siendo gallega ha estudiado en Madrid. Si la gente que se va a estudiar fuera se queda en esa comunidad o vuelve es una decisión personal de cada uno. ¿Todos los gallegos que estudian y hacen el MIR en Galicia se quedan en la comunidad a trabajar? Si hay trabajos y las condiciones laborales son buenas, a lo mejor sí. A lo mejor alguno emigra y se va a Inglaterra porque le gustan las condiciones o le ofrecen una investigación que a lo mejor aquí no tenemos. No todo el mundo se va a quedar en su provincia y eso es una decisión personal de cada uno. Entonces, ¿tienen que formarse aquí los gallegos porque son los que no se van a ir? Eso no es cierto, porque luego cuando te presentas al MIR también depende de las plazas. En mi caso, cuando lo hice, en mi provincia se habían agotado y me daban dos opciones, Santa Cruz de Tenerife y Lugo, y me hubiese ido a cualquiera de las dos pero escogí Lugo por proximidad. A veces intentamos generalizar las cosas y no, cada uno tiene sus perspectivas de vida y no porque hayas estudiado en Cataluña o hecho el MIR allí te vas a quedar allí. Y al resto de las regiones le pasa lo mismo.

Claro, no es una realidad exclusiva ni de Galicia ni de Cataluña ni tampoco de esta carrera. Aunque quizás aquí está más a la orden del día por la falta de médicos y las plazas de difícil cobertura, si bien la escasez de profesionales afecta a todo el país.

Esto es una cuestión del Ministerio de Educación, notas de corte, forma de hacer el examen… Las pruebas de acceso tienen que ser unificadas y usar el mismo baremo para todo el mundo. Lo importante es que den a todos las mismas oportunidades para poder estudiar lo que quieran. Y cuando se hacen diferentes exámenes diferentes en diferentes zonas y con diferentes baremos, no ocurre.