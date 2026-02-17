El Gobierno da marcha atrás con su intención de proteger a la angula

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, liderado por la socialista Sara Aagesen, ha dado marcha atrás en su intención de incluir a la angula en el catálogo de especies en peligro de extinción del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

El Gobierno central pretendía otorgar a esta especie un mayor nivel de protección, lo que supondría un paso decisivo para frenar las capturas, pero para ello necesita el apoyo de la mayoría de las comunidades autónomas. Asturias, gobernada por PSOE e IU, ya se había manifestado en contra de esta decisión.

El Ministerio reunió esta mañana a las comunidades autónomas para informarles de sus planes. Se trató de un encuentro de carácter consultivo, con representantes técnicos de las regiones. En el caso de Asturias, acudieron dos funcionarios de las consejerías de Medio Rural y de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

En esta reunión, en la que no hubo votación ni estaba prevista, representantes del Ministerio, conocedores de la oposición de varias regiones, trasladaron a las comunidades que no seguirían adelante con este plan, según informan fuentes conocedoras del encuentro.

Este paso atrás no significa, en todo caso, que el Gobierno renuncie definitivamente a incluir a la angula en el Lespre. De hecho, la ministra Sara Aagesen aseguró antes de la reunión que el Ejecutivo seguirá intentándolo:

“Lo hemos intentado tres veces, pero somos un ministerio resiliente; seguiremos intentándolo las veces que sean posibles, anclándonos en el rigor y el conocimiento científico”, señaló en declaraciones a los medios.

El Ministerio trasladó, según las mismas fuentes, que no continuará con la tramitación en este momento, aunque sí habrá nuevos análisis sobre la situación de la angula. Las comunidades, por su parte, resaltaron que ya están desarrollando sus propios planes de control.

Comunidades en contra

Asturias, Cantabria, Galicia y Baleares ya han avanzado que votarían en contra de la inclusión de la angula en el Lespre. Otras comunidades, como Comunidad Valenciana, Castilla y León y Extremadura, indicaron que esperaban a la reunión, aunque según fuentes consultadas se situaban también próximas al “no”.

Transición Ecológica avanzó su propuesta el pasado 30 de enero, después de que la ministra se reuniera con la junta directiva de Euro-Toques España, la organización de cocineros promotora de la campaña “Angulas, no, gracias” contra el consumo de esta especie.Asturias envió el pasado viernes una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, en la que explicaba su negativa a apoyar la inclusión de la angula en el Lespre.

