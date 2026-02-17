Nueva área de restricciones
La peste porcina vuelve a salirse de la 'zona cero' y entra ya en el término municipal de Barcelona
La lista de localidades que quedan ahora dentro del perímetro de alto riesgo se eleva a 16, con la anexión de la capital catalana y de Sant Feliu de Llobregat, donde se ha hallado otro caso positivo
La Conselleria d'Agricultura ha confirmado un nuevo caso positivo de peste porcina africana (PPA) hallado en Sant Feliu de Llobregat, fuera de la denominada 'zona cero' del virus, lo que ha obligado a ampliar, por segunda vez en apenas una semana, el radio de seguridad de seis kilómetros. Esto supone la inclusión, por primera vez, de una parte del término municipal de Barcelona, concretamente del barrio de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes, un pequeño territorio que se encuentra inserido dentro de Sant Feliu. Además de este caso, se han hallado otros seis jabalíes muertos por la PPA, estos dentro del perímetro de alto riesgo, con lo que el balance de esta enfermedad suma ya 162 casos.
Según datos del Ministerio de Agricultura, se han analizado otros 1.112 casos que han resultado negativos, de los cuales 661 corresponden a animales capturados y 451 se han investigado por vigilancia pasiva (cadáveres enteros, restos hallados en el medio natural o animales con sintomatología abatidos) en la zona infectada y sus alrededores.
