Un torero se pone en huelga de hambre en la plaza de toros de Córdoba para pedir torear en la feria

El matador de toros cordobés está dispuesto a "aguantar hasta la muerte" porque "nada es más justo que un torero de la tierra como yo pueda torear en su plaza"

Lagartijo, en huelga de hambre en la Puerta de Los Califas de Córdoba.

Francisco Javier Domínguez

El matador de toros cordobés Javier Moreno Lagartijo ha iniciado esta tarde una huelga de hambre indefinida junto a la Puerta de Los Califas de la plaza de toros de Córdoba para reclamar un sitio en los carteles de la próxima Feria de Mayo. El diestro asegura que está dispuesto a "aguantar hasta la muerte" porque "nada es más justo que un torero de la tierra como yo pueda torear en su plaza".

Lagartijo, quien dice haber toreado más de 50 corridas de toros en América, asegura que el empresario de la plaza y propietario de Lances de Futuro, José María Garzón, le ha negado la posibilidad de estar en los carteles de mayo "y eso es una injusticia porque cuento mis actuaciones aquí por triunfos". Moreno afirma que "el argumento de la empresa es que las figuras no quieren torear conmigo y que en mi tierra no tengo tirón y eso es rotundamente mentira".

Así, el torero, que tomó la alternativa en Los Califas en 2022 de la mano de Alejandro Talavante y con Roca Rey como testigo, aspira a que esta medida de presión sirva para recabar el respaldo de la afición cordobesa y que la empresa ceda a sus aspiraciones. "No quiero molestar a nadie, por eso no voy ni a montar tienda de campaña, con un saco de dormir bastará hasta tener una respuesta", ha expresado.

