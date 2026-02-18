Retos virales
El Hospital de Málaga alerta del peligro del reto viral del paracetamol entre adolescentes
El centro informa que en las últimas semanas se han atendido varias intoxicaciones graves en menores de 14 años, que requirieron ingreso hospitalario
EFE
El Hospital Regional de Málaga ha advertido del peligro para la salud de los menores que suponen retos virales en las redes sociales que implican la ingesta de grandes cantidades de medicamentos, como es el caso del conocido como 'reto del paracetamol', con cantidades que llegan hasta los diez gramos.
El centro difundió el lunes a través de sus redes sociales un mensaje de advertencia después de que en las últimas semanas se hayan atendido varias intoxicaciones graves en menores de 14 años, que requirieron ingreso hospitalario, aunque sin fallecimientos, según la información que adelantó la Cadena Ser.
Silvia Oliva, pediatra de Urgencias de este hospital, ha explicado que los retos virales en adolescentes pueden tener "consecuencias graves" sobre la salud y que la ingesta como "un juego" de grandes cantidades de medicamentos que son accesibles en las casas, como antitérmicos y analgésicos, "suelen producir lesiones importantes" e incluso la muerte.
El servicio de Urgencias de este hospital malagueño ha transmitido a los padres un mensaje para que alerten a sus hijos de que los medicamentos "no son nunca un juego".
Además, piden a los progenitores que estén atentos a sus redes sociales y si notan algún comportamiento extraño, sobre todo acompañado de vómitos, dolor abdominal o somnolencia excesiva, enciendan "la alarma".
"La tecnología es positiva, pero debemos acompañar a nuestros niños para que hagan un uso responsable y seguro de la misma", señala la pediatra.
Este reto, que también está en otros países, emplaza a los menores a consumir dosis tóxicas de paracetamol y luego compartir en redes quién resiste más, quién pasa más días ingresado o quién requiere más intervenciones.
- El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno
- Amancio Ortega desembarca en Oceanía con la compra del 100% de Qube junto a Macquarie
- 40 años de A Coruña en vídeo: 'La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida
- El sitio de su recreo en Oleiros: 'Son buenos chicos y chicas, no puedo decir otra cosa
- El restaurante de A Coruña de un premiado chef que se incorpora a la Guía Repsol: 'La carta celebra el sabor puro del litoral
- Así era LP45, el legendario club de tecno que marcó las noches de la A Coruña de los 90
- A Coruña suma dos nuevos Soles en la Guía Repsol: 'Ha sido inesperado y lo recibimos con muchas ganas
- El exjugador de Deportivo y Eibar que dirige una de las mejores canteras de España