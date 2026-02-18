La huelga de médicos por el Estatuto Marco deja casi 15.000 actos asistenciales suspendidos en Galicia

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha informado este miércoles del impacto de la huelga de médicos por el Estatuto Marco, que ha dejado en sus tres primeras jornadas casi 15.000 actos asistenciales suspendidos.

Caamaño se ha reunido, junto al gerente del Sergas y el director xeral de Asistencia Sanitaria, con los gerentes de las áreas sanitarias para evaluar el impacto de la huelga nacional.

En declaraciones a los medios, ha concretado que entre lunes y martes, se han suspendido 319 cirugías, más de 6.000 consultas de atención hospitalaria, más de 5.000 consultas de atención primaria e más de 60 pruebas complementarias.

Si a esto se suman las actividades suspendidas este miércoles, "probablemente la cifra de actos asistenciales no realizados va a ser próxima a los 15.000", ha señalado el conselleiro.

Seguimiento de la huelga

En cuanto al seguimiento del paro, en el turno de mañana de este miércoles ha sido del 17,69% en los centros sanitarios gallegos. Destacan además que es festivo en Pontevedra y Verín, así como en otros ayuntamientos, por lo que los datos de presencias y servicios mínimos fijados están "adaptados" a la situación.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas ha alcanzado el 23,89%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento ha sido del 12,02%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga de 22,88%.

En lo que respecta a la atención primaria, el respaldo al paro ha sido del 4,82%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 24,54% no en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña; el 19,91 % en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; el 20% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol; el 18,74% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 25,68% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 14,71% en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra; y el 30,46% en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

En el conjunto de los hospitales generales, el seguimiento medio de la huelga ha alcanzado el 23,89%. En el caso de los hospitales comarcales, el respaldo ha sido del 7,27% en el Hospital Público de Cee; del 11,43 % en el Hospital Público de Barbanza; del 14,41% en el Hospital Público de A Mariña; del 11,54 % en el Hospital Público de Monforte de Lemos; del 4,92% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; del 0% en el Hospital Público de Verín; y del 20% en el Hospital de O Salnés. En el conjunto de los hospitales comarcales, el seguimiento medio de la huelga fue del 12,02%.

En cuanto al seguimiento en Primaria, por áreas sanitarias, ha sido del 1,75% en la de A Coruña e Cee; del 4,16 % en la de Santiago e Barbanza; del 3,91% en la de Ferrol; del 2,27% en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; del 9,13% en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, del 3,89% en la de Pontevedra e O Salnés; y del 7,42% en la de Vigo.

Por otro lado, en entidades sanitarias como son la Axenxia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana ha alcanzado el 3,66%.

Seguimiento del paro según O'Mega

El sindicato O'Mega, que apoya la convocatoria de huelga en Galicia, ha emitido un comunicado este miércoles cifrando el respaldo al paro en un 83% en los hospitales y en un 30% en los centros de salud dependientes del Sergas durante el turno de mañana.

Además, centenares de médicos se concentraron hoy, a las 11.00 horas, ante los principales hospitales de A Coruña, Vigo, Santiago, Lugo y Ourense y mañana lo harán en Ourense, Santiago, A Coruña y Lugo.

Recuerdan también que mantienen para el 2 de marzo la convocatoria de huelga indefinida para exigir de la Xunta un plan de choque que permita "descongestionar" la Atención Primaria y "reducir las listas de espera en Galicia".

Preguntado a este respecto, el conselleiro ha recordado que desde la Consellería ya trabajan en una solución para los problemas de Primaria, tal y como avanzó en su comparecencia ante el Parlamento de Galicia la semana pasada.

Así, ha insistido en que potenciarán la figura del jefe de servicio y trabajarán en "mejorar" las agendas de los médicos, "que realmente están muy congestionadas". Sobre esto, ha apuntado -- tal y como hizo en el Parlamento --, que hay dos grupos de trabajo ya, uno centrado en los recursos humanos y otro en factores funcionales y asistenciales.

"Por supuesto que tenemos que mejorar la atención primaria, tenemos que mejorar esos tiempos de espera y estamos trabajando en esto", ha destacado.

Se ha mostrado "confiado" en que se consiga desbloquear el conflicto y la huelga no se llegue a producir, pero ha señalado que no solo depende del departamento sanitario. "Con voluntad por las dos partes creo que se puede conseguir que este conflicto no llegue a huelga", ha comentado.

Por último, respecto a las denuncias sindicales sobre los servicios mínimos calificados como "excesivos", Caamaño ha expresado su "máximo respeto" a la decisión pero ha defendido que los servicios mínimos en Galicia no son "abusivos". "Son los servicios que tenemos que poner en protección a la ciudadanía para que quien no pueda esperar, no espere", ha defendido.