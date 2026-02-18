NATALIDAD
Los nacimientos crecen por primera vez en una década aunque apenas un 1 por ciento
El INE publica su estimación mensual de nacimientos
EFE
Madrid
El número de nacimientos en 2025 crecieron por primera vez en una década aunque apenas un 1 %, hubo 321.164, y van acompañados de un retraso de la edad de maternidad; mientras que las defunciones aumentaron el 2,5 %, por lo que el crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) sigue en negativo.
Son datos de la Estadística publicada este miércoles por el INE de la estimación mensual de nacimientos al cierre de 2025, así como la del número de defunciones semanales al concluir el mismo año.
Respecto a las defunciones, se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5 % más que en el año anterior. El crecimiento vegetativo presentó un saldo negativo de 122.167 personas.
