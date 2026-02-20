Flecha, Varilla o Walabi: los 50 linces ibéricos que impulsan ya la recuperación de la especie en Doñana y Sierra Morena

Flecha, Tirene, Vacceo, Varilla, Vélez, Vúlpia o Walabi. Son algunos de los nombres de los más de 50 linces liberados en Andalucía en el marco del Proyecto LIFE LynxConnect para impulsar las comunidades de linces en toda la Península Ibérica. Sin ir más lejos, esta semana se ha producido la liberación del lince Walabi en la finca de las Marismillas, en el Parque Nacional de Doñana, un ejemplar con una genética de "alto valor".

Este programa desarrolla en Andalucía un total de tres proyectos. El más antiguo, cuya puesta en marcha se remonta a 2007, es el de refuerzo genético del Parque Nacional de Doñana, donde ya han realizado hasta 12 liberaciones de ejemplares. Es el caso de Walabi, pero también hubo otros como Flecha y Tirene que fueron soltados en diciembre de 2023: una pareja de linces ibéricos muy interesantes desde el punto de vista reproductivo y procedentes del Centro de Cría 'La Olivilla' en Santa Elena (Jaén).

Una línea de trabajo que lleva en marcha casi 20 años tras un brote de leucemia felina detectado en aquel entonces que afectó a muchos ejemplares. Se trataba de una población que estaba en 350 hectáreas aisladas, con mucha endogamia y camadas de hembras que apenas llegaban a dos cachorros. Actualmente, el objetivo es que la especie alcance el estado de "conservación favorable" y deje de estar catalogado como "vulnerable". Esto se traduce en alcanzar las 1.100 hembras reproductoras en toda la Península Ibérica, en la actualidad son algo más de 500.

"El lince es una de las especies con menor diversidad genética", apunta el coordinador del programa LIFE, Javier Salcedo, en declaraciones a El Correo de Andalucía. Para lograr este refuerzo genético, desarrollan un sistema de liberación blanda, que implica su permanencia durante varias semanas en un cercado de preadaptación antes de su incorporación definitiva al medio natural. El método reduce la dispersión temprana y mejora las probabilidades de asentamiento, al tiempo que favorece una adaptación progresiva a las condiciones del entorno. Salcedo apunta que trabajan "para que ninguna de esas amenazas actúe como un factor limitante" en la reproducción de la especie.

Hasta 10 liberaciones en Sevilla y Córdoba

El segundo programa de LIFE LynxConnect en Andalucía es la conexión de todas las comunidades de linces mediante la creación de pequeños núcleos intermedios. Una línea de trabajo operativa desde 2020 en Sierra Morena, tanto en las provincias de Córdoba y Sevilla.

De hecho, el próximo 2 de marzo tendrá lugar la suelta de un ejemplar, de forma similar a la realizada hace un año en el paraje 'Soto de la Fuente', en la localidad de Las Pajanosas, dentro del término municipal de Guillena. Entonces fueron liberados Vacceo y Varilla, un macho y una hembra, criados en cautividad en los centros especializados de 'El Acebuche', en Huelva, y 'La Olivilla', en Jaén.

Nuevas comunidades en Granada

El tercero y último consiste en la introducción de ejemplares en espacios que antes no había, es el caso de Sierra Arana en Granada, donde LIFE ya ha realizado más de 30 sueltas desde 2022, las últimas cuatro esta misma semana. Es el caso de Vélez, procedente de 'La Olivilla' en Jaén, o la pareja de hembras hermanas Vulpia y Vípera, nacidas en el Centro Nacional de Reproducción de Lince Ibérico de Silves en Portugal. Fueron ejemplares soltados en fecbrero de 2025 en este enclave de la provincia de Granada.

Para esto, desde LIFE miden alrededor de 14 variables sobre el terreno para evaluar si la zona es óptima para la liberazión de linces ibéricos: la calidad de hábitat, mortalidad, enfermedades que puedan afectar y principalmente la abundancia de conejos de cara a asegurar la cadena trófica en el lugar. "Lo esperable es que cada vez haya más animales territoriales, se vayan produciendo más cachorros, y con eso la población será autosostenible, sin necesidad de que aportemos más individuos", apuntaba el coordinador del programa LIFE.

La meta del programa LIFE: recuperar la biodiversidad

Desde 1992, el programa LIFE supone el instrumento financiero clave de la Unión Europea para el medio ambiente y la acción climática para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Con un presupuesto de más de 5.400 millones de euros para el periodo 2021-2027, financia proyectos innovadores alineados con el Pacto Verde Europeo, como la transición hacia la neutralidad climática en 2050 y la protección de hábitats y especies. En España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actúa como punto de contacto nacional, movilizando miles de iniciativas que han cofinanciado esfuerzos en toda la UE y países asociados.

Uno de los pilares fundamentales en la recuperación del lince ibérico ha sido el Proyecto LIFE LynxConnect, una iniciativa de cooperación transnacional que ha contado con la participación de entidades de España y Portugal, liderado en particular por la comunidad de Andalucía, implementando medidas de cría en cautividad, reintroducción y seguimiento de la especie.