Una huelga de médicos con poco seguimiento pero con cancelaciones insostenibles a largo plazo: "No podemos aguantar seis meses"

Quinta y última jornada de la huelga estatal de médicos por el Estatuto Marco. Al menos en este mes de febrero. Movilizaciones en toda España -en Catalunya se han echado a las calles para mostrar su malestar frente a la Consellería de Salut en la que es la segunda jornada de paro en la comunidad- e inquietud entre las consejerías de Salud por la que se avecina. Porque, aunque el seguimiento de los paros está siendo bajo, sí ha tenido repercusión en la atención los pacientes con miles de citas y consultas canceladas. Preocupa, sobre todo, el impacto a largo plazo. "No podemos aguantar seis meses de huelga" sintetiza desde Cantabria el consejero de Salud, César Pascual.

Pascual aludía al calendario de paros convocado por el Comité de Huelga, conformado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA). Tras la próxima de marzo, vendrán más huelgas: del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Estatuto propio

Eso de momento, han advertido desde el Comité. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar con sus reivindicaciones?. "Hasta que esto se modifique, porque si no, nos vamos a quedar sin médicos en la sanidad pública", auguraba a EL PERIÓDICO Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). Por el momento, no ha habido avances y las últimas horas de esta huelga de febrero se apuran sin conseguir que la ministra Mónica García esté dispuesta a retomar las negociaciones para elaborar una norma propia para los médicos. El pulso entre los médicos y la ministra, sigue.

Más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, estaban llamados a los paros. Reclaman, desde hace meses, como han evidenciado con anteriores movilizaciones, un estatuto propio. En las primeras jornadas de este paro de febrero, la propia CESM celebraba el éxito en la convocatoria. El lunes, el sindicato aportaba unas cifras que rondaban el 90% de seguimiento estimado en atención hospitalaria y un 85% en Atención Primaria como media entre todas las comunidades autónomas.

Médicos en huelga, hoy en Barcelona / EPC

Los porcentajes oficiales son mucho más bajos. El Servizo Galego de Saúde (Sergas), por ejemplo, estimaba este viernes que la participación en el último día de paro ha sido del 24,6 % en los hospitales de la red pública y del 5,6 % en los servicios de Atención Primaria. Al igual que en días anteriores, el sindicato médico O'Mega, el único de los representados en la mesa sectorial que suscribe esta convocatoria, ha elevado el seguimiento de la huelga al 86 % en el ámbito hospitalario y al 23 % en los centros de salud.

Incertidumbre

Pero, dicen las comunidades, pese a ese flojo seguimiento, el paro ha acabado teniendo un impacto notable en la rutina sanitaria con la suspensión de citas programadas, consultas o cirugías. Este mismo viernes, el Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) anunciaba que irá reprogramando las consultas, pruebas y operaciones suspendidas esta semana a causa de la huelga intentando que sea en "el menor tiempo posible".

Ejemplificaba esta comunidad: los cuatro días de huelga han provocado, de momento, la cancelación de más de 300 intervenciones quirúrgicas y más de 14.000 consultas y pruebas. El IBSalut irá reprogramando estas citas. En la misma línea, el consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, admitía, que ha pedido las gerencias del Servicio Cántabro de Salud que hagan un plan de recuperación de toda la actividad perdida. También ha descartado la derivación de pacientes a la sanidad privada porque "tenemos una capacidad de derivación limitada con el presupuesto".

El consejero cántabro reiteraba un mensaje que, en estos días, han lanzado otros dirigentes políticos, con especial énfasis desde las comunidades gobernadas por el PP, dirigido a ministra de Sanidad, Mónica García: "Tiene que tomar la decisión de sentarse" a negociar con los médicos, "porque el daño que se está haciendo a la sanidad española es muy grande y es la responsable".

Angustia de los pacientes

Las comunidades han decretado servicios mínimos, garantizando urgencias y tratamientos vitales, pero los retrasos en consultas, revisiones y pruebas diagnósticas ya se han acumulado, con la suspensión de miles de citas. La angustia también se ha instalado en los pacientes.

La Federación Nacional de Asociaciones ALCER (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón) ha tenido que salir al paso de informaciones sobre la repercusión de la huelga en los tratamientos de hemodiálisis, aclarando que "no se suspenden por motivos de huelga de los profesionales sanitarios". La entidad señala que estos "tratamientos forman parte de los servicios mínimos obligatorios establecidos de cada hospital o de los centros específicos de diálisis".