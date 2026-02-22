Hallan una moneda en la isla de Ons con más de 400 años de historia: esto es lo que significa y demuestra

Un nuevo tesoro emerge en las aguas de las Rías Baixas. No es el oro de Rande que buscaba Nemo en sus visitas a Vigo, pero constata algo más importante: el comercio y decadencia del Imperio Español durante el siglo XVII. La Dirección del Parque Nacional Marítimo‑Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia acaba de comunicar el hallazgo de un maravedí de 1622 en la playa de As Dornas, en la isla de Ons.

La moneda presenta un estado de conservación «muy deteriorado, con fuerte corrosión y pátina verde asociada a aleaciones de cobre expuestas a ambientes marinos durante largos periodos», según explican en el informe. Sin embargo, esto añade aún más valor al mismo. «A pesar de su modesto valor numismático, constituye un testimonio valioso de la circulación monetaria y la actividad marítima histórica en el entorno del parque», explican las mismas fuentes.

Entre los elementos visibles destaca un escuro central «muy erosionado con campos internos apenas visibles», en lo que podría ser un posible busto o perfil residual. Sin embargo, en el reveso aparece un «castillo o motivo arquitectónico, característico del cuartel de Castilla» con la fecha de 1622 inscrita en su perímetro. Esto encaja con las numerosas monedas de cobre emitidas en dicho año en Segovia, Valladolid, Cuenca o Madrid.

Vista del reverso de la moneda, con un perfil y la fecha de 1622 / Parque Nacional de las Illas Atlánticas

Sin embargo hay un detalle posterior que le añade aún más contexto: un resellado con un “VIII”, característico de los resellados de 1641–1642, cuando se revalidaron monedas de cobre para elevar su valor facial a 8 maravedís. Durante aquellas décadas el Imperio Español se enfrentó a una crisis monetaria que casi la lleva a la bancarrota. La caída en la llegada de metales preciosos desde América, los gastos por la Guerra de los Treinta Años y la ausencia de reformas fiscales aceleraron la decadencia de los Austrias. Así, la corona emitió masivamente monedas de cobre (vellón) y redujo el valor de la moneda de plata, provocando una importante inflación.

Importancia para el Parque Nacional

Entre las conclusiones que aporta este tesoro numismático también hay avances en la historia local y regional. La presencia de monedas así certifica el intenso tráfico marítimo entre puertos gallegos, portugueses y rutas atlánticas, así como la presencia de marineros, pescadores y pobladores estacionales en la isla que era objetivo habitual de saqueos. Al mismo tiempo apunta a la existencia de naufragios y el uso de estas monedas de cobre para transicciones cotidianas. La moneda será registrada en el inventario de bienes culturales del Parque Nacional, realizándose además una consulta a numismáticos expertos en el siglo XVII.