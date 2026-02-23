Dimite el alcalde de La Algaba tras la denuncia por un supuesto acoso sexual a un menor

El alcalde socialista de La Algaba, Diego Manuel Agüera, ha dimitido tras verse envuelto en una denuncia por un supuesto acoso sexual a un menor de la localidad, alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquía. La denuncia se registró a través del canal de comunicación interno del partido y de forma inicial fue rechazada tanto por el regidor como por el gobierno municipal. Este lunes ha formalizado su dimisión como alcalde y como secretario general de la agrupación de La Algaba. Según fuentes consultadas ha sido una decisión personal para afrontar su defensa.

Diego Manuel Agüera habría sido denunciado por acosar sexualmente a un menor de edad del municipio, en concreto a un joven alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquia. Según la información publicada por El Mundo, el regidor supuestamente se insinuó al menor, le solicitó información sexual explícita e, incluso, le habría propuesto un encuentro, aunque no llegó a producirse.

Según la información publicada, la denuncia fue recibida en el PSOE el pasado 13 de enero y en ella se habla expresamente de "ciberacoso y hostigamiento sexual", para lo que se presentaría como pruebas una serie de capturas de conversaciones mantenidas entre el alcalde y el menor a través de la red social Instagram, de la que ambos son usuarios.

Denuncia en el seno de la agrupación de tauromaquia

En declaraciones a El Correo de Andalucía, Manuel Carbonell, director de la escuela taurina de La Algaba, ha calificado los hechos como “un caso gravísimo” y ha querido marcar distancias con cualquier vinculación institucional.

Carbonell ha aclarado que la escuela taurina municipal creada el pasado año por el alcalde no llegó a consolidarse. “Hay que dejar claro que la escuela taurina municipal de La Algaba que creó el alcalde el pasado año no consiguió ningún alumno porque pretendía cobrar 300 euros al año”, explica.

Según su versión, fueron los propios padres y alumnos quienes decidieron continuar la actividad al margen de esa iniciativa municipal. “Los padres y alumnos hablaron conmigo y me transmitieron que querían seguir entrenando”, señala. En la actualidad, los entrenamientos se desarrollan de forma independiente. “Estamos entrenando en una pista de fútbol sala del pueblo. Estamos inscritos como Asociación de Escuela Taurina de La Algaba y estamos tramitando con la Junta todo el papeleo para seguir con normalidad”, añade.

Carbonell subraya que actualmente cuentan con 15 alumnos, varios de ellos con compromisos en el calendario taurino, como novilladas en Canal Sur o en Villaseca de la Sagra.