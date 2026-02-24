Las conservas favoritas de Beckham son gallegas: el exjugador vuelve a alardear de Los Peperetes en Instagram

David Beckham ha vuelto a poner el foco internacional sobre una marca gallega de conservas gourmet. El exfutbolista británico compartió este martes en sus stories de Instagram una imagen de sardinillas en aceite de oliva de Conservas Los Peperetes, empresa con sede en Carril (Vilagarcía de Arousa), reiterando así una afición que ya había mostrado en ocasiones anteriores.

La publicación no es menor: Beckham cuenta con casi 90 millones de seguidores en esa red social, un altavoz capaz de convertir un producto de nicho en tendencia en cuestión de minutos. La marca, asentada en O Salnés, se ha consolidado en los últimos años como una referencia en el segmento premium gracias a elaboraciones artesanales y a una selección cuidada de materias primas de las rías.

Esta nueva mención llega después de que el exjugador del Manchester United y el Real Madrid ya señalase estas conservas como una de sus preferidas en el pasado. En concreto, el idilio público con Los Peperetes se remonta a 2022, cuando compartió por primera vez imágenes del producto; más tarde repitió desde Courchevel (Alpes franceses), reforzando la repercusión internacional de la firma gallega.

Para Conservas Peperetes, Beckham es «nuestro gran embajador» / Instagram

Desde la propia compañía han subrayado el valor simbólico de estas apariciones: para una conservera local, el guiño espontáneo de una celebridad global actúa como una campaña publicitaria difícil de igualar y sitúa a las conservas gallegas en la conversación gastronómica internacional.

Con cada nueva publicación, Beckham vuelve a enlazar dos mundos que Galicia conoce bien: el de la tradición conservera y el de la proyección exterior de sus productos del mar.