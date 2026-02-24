Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 24 de febrero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 24 de febrero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 10, 43, 47, 40 y 27 y las estrellas 10 y 06.
El código del Millón ha sido el ZCF96290.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
- El almacén mayorista de A Coruña donde conviven la tradición y la alta costura
- Nuevo paso en la ampliación de Alfonso Molina: el derribo del muro de la fábrica de armas
- El pan de 4 siglos que sigue horneándose en A Coruña: 'Quien lo prueba, se acuerda de su abuela
- La ruta conocida del Deportivo para ascender: solo tres derrotas ante los próximos quince rivales
- El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: "Mantengo la misma carta con papel grapado"
- David Mella, en el patio de su casa: «Necesita la banda izquierda y la línea de cal para reventar rivales»
- La senda litoral de la Xunta evita varios tramos de costa en la comarca coruñesa