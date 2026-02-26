Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Ciencia pedirá el cese del gerente del CNIO acusado de acoso por la exsecretaria general
El ministerio considera que lo ocurrido son "unos hechos impropios de una institución como el CNIO"
EP
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que este viernes solicitará en el Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el cese del gerente de la institución, José Manuel Bernabé, tras las acusaciones de presunto acoso y condena "de forma rotunda" estos hechos.
Según señalan fuentes del Departamento de Diana Morant, "tras las informaciones publicadas esta mañana por el diario 'ABC' sobre un presunto caso de acoso en el CNIO, y tras conocer los hechos descritos, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades condena de forma rotunda lo que consideramos unos hechos impropios de una institución como el CNIO".
La citada publicación indica que la entonces secretaria general del CNIO, Laura Muñoz, presentó el pasado 11 de noviembre una queja en el área de Recursos Humanos contra José Manuel Bernabé, por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".
Según relata en su denuncia, tras la incorporación de José Manuel Bernabé como gerente, el pasado 1 de septiembre, "se han producido cambios en mi dinámica profesional y un trato personal poco habitual que, con el paso de las semanas, me han hecho sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de mis funciones", asegura. Además, comenzó a enviarle whatsapps de contenido personal lo que le resultó "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica". Finalmente, la denunciante lo puso la situación también en conocimiento del patronato.
- Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
- Eroski inaugura en Betanzos un servicio de limpieza de coches orientado a la integración de personas con discapacidad
- El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
- Así será el hotel de Vilaboa para el aeropuerto de A Coruña que abrirá este verano
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- Juan Copa: «Tenemos que aceptar la decisíon de César Carballeira. Del Liceo ya se fueron Martinazzo y Bargalló y salió adelante»
- El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado
- El Rallye de A Coruña recupera su salida histórica: estos son los lugares que marcarán su recorrido