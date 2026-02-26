FAMOSOS
Ibai Llanos se enfrenta a una multa millonaria tras ser expedientado por la CNMC
El creador de contenido ha reaccionado a la noticia a través de su cuenta personal de X
Ricardo Castelló
Nuevo revés para Ibai Llanos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le ha abierto un expediente ya que considera que ha incumplido una infracción grave de la Ley General de Comunicación Audiovisual, según ha publicado 'El Mundo'.
El 19 de febrero, el Consejo del organismo decidió iniciar un expediente sancionador al presidente de Porcinos, equipo de la Kings League, porque no acató ciertas obligaciones legales que están establecidas en el artículo 94 de la Ley General de Comunicación Audiovisual.
Sin embargo, desde 'El Mundo' informan que aún no se conoce qué obligación concreta del citado artículo ha incumplido el creador de contenido.
La norma expone que este tipo de infracciones oscilan entre los 30.000 y los 750.000 euros, según la cuantía de los ingresos devengados por el infractor.
'El Mundo' ha compartido la noticia a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, e Ibai no ha dudado un segundo en dar la cara y responder públicamente al medio de comunicación. "¿Cómo le haces esto a un hermano? @sanchezcastejon", bromeó.
Ibai Llanos desvela el motivo en X
Una seguidora se ha interesado por saber qué hizo el creador de contenido para que la CNMC le hubiera expedientado, a lo que Ibai ha respondido indicando el motivo: "Es por la presentación de artistas de la Velada 2025".
Todo se debe a que durante la retransmisión aparecieron latas de Coca-Cola y el creador de contenido no incluyó en ningún momento el #publi. En tono irónico, Ibai ha escrito en su tuit: "Pongo aquí #publi por si acaso".
A pesar de enfrentarse a una multa considerable, el presidente de Porcinos se muestra tranquilo mientras espera la resolución final. Lo que está claro es que Ibai ha aprendido de su error y seguro que no lo volverá a cometer.
- Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
- Eroski inaugura en Betanzos un servicio de limpieza de coches orientado a la integración de personas con discapacidad
- El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- Así será el hotel de Vilaboa para el aeropuerto de A Coruña que abrirá este verano
- Juan Copa: «Tenemos que aceptar la decisíon de César Carballeira. Del Liceo ya se fueron Martinazzo y Bargalló y salió adelante»
- El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado
- El Rallye de A Coruña recupera su salida histórica: estos son los lugares que marcarán su recorrido