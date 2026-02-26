Ozempic, el medicamento con más problemas de suministro en las farmacias durante 2025

Las farmacias españolas registraron, en 2025, una media trimestral de 5.397 productos distintos con incidencias, lo que supone un incremento del 8 % respecto al año anterior. Por grupos terapéuticos, los antidiabéticos repitieron el año pasado como los más afectados por problemas de desabastecimiento; suponen el 7% del total. A la cabeza, el emblemático 'Ozempic', que también es el fármaco estrella en el tratamiento de la obesidad, vuelve a ser, como sucede desde hace tiempo, el que ha registrado más incidencias.

Así se recoge en el 'III Informe sobre desabastecimiento de medicamentos', elaborado por LUDA Partners, una red digital que ayuda a las farmacias en la lucha contra los problemas de suministro y su digitalización y que, apunta, la falta de medicamentos continúa siendo uno de los principales retos del sector en España. El informe, que se dio a conocer esta semana, puso en valor la herramienta LUDA, utilizada en más de 3.700 farmacias de todo el país y gracias a la que más de 600.000 pacientes han podido continuar sus tratamientos sin interrupciones.

Grupos terapéuticos

En cuanto a los grupos terapéuticos con mayores problemas de suministro durante el último año, medidos por el número de faltas reportadas a través de la herramienta LUDA, el informe señala a los antidiabéticos como el más afectado, representando el 7 % del total de faltas; seguidos por los antibacterianos de uso sistémico, con un 6 %; y los antidepresivos, que suponen el 5 %.

Dentro del grupo de los antidiabéticos, los medicamentos con más incidencias fueron 'Ozempic', "impulsado por la elevada demanda asociada a sus efectos adelgazantes". El medicamento representó un 64,2 % de los problemas de suministro. Le siguieron Novorapid (5,3%), una insulina de acción rápida; 'Saxenda' (4,6%), un medicamento inyectable basado en el principio activo liraglutida, indicado para la pérdida de peso crónica en adultos con obesidad o sobrepeso que padecen comorbilidades; 'Fiasp' (4,5%), otra insulina de acción ultrarrápida y 'Metformina' (4,2%), para tratar la diabetes tipo 2.

Antibacterianos

En el caso de los antibacterianos de uso sistémico, destacaron los problemas de suministro de 'Cefixima', 'Furantoína' y 'Duracef', indicados para el tratamiento de diversas infecciones bacterianas. Por su parte, entre los antidepresivos, 'Anafranil' concentró el mayor número de faltas, una situación que tuvo especial repercusión durante los meses de verano, aunque no fue el único medicamento afectado dentro de este grupo, ya que otros como 'Semonic' también registraron incidencias relevantes a lo largo del año.

El 82% restante de las faltas corresponde a otros grupos terapéuticos, entre los que destacan los antitrombóticos, debido principalmente a la escasez de enoxaparina, y los psicoestimulantes y nootrópicos, empleados en el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), con una incidencia especialmente elevada en 'Concerta'.

Inicio de 2026

Aunque 'Ozempic' ha sido uno de los medicamentos "más emblemáticos" del desabastecimiento en los últimos años, el informe evidencia que este fenómeno no responde únicamente a picos puntuales de demanda, sino a múltiples factores que afectan a la cadena de suministro, lo que confirma que no se trata de un problema aislado vinculado a un solo fármaco.

Prueba de ello, se enfatiza, es la evolución de los medicamentos más afectados en los últimos años. En 2024, 'Concerta' superó a 'Ozempic' como el medicamento con mayores problemas de suministro, especialmente durante los meses de inicio del curso escolar. En 2025, el antidepresivo 'Anafranil' encabezó el ranking durante el verano. Y, actualmente en 2026, el medicamento que ha registrado un mayor número de incidencias ha sido 'Lenzetto', indicado para el tratamiento de los síntomas derivados de la deficiencia de estrógenos tras la menopausia.

El análisis concluye que ningún área terapéutica está exenta de sufrir problemas de suministro, lo que refuerza "la necesidad de implementar estrategias eficaces que permitan a los pacientes continuar sus tratamientos de la forma más rápida y cómoda posible. Una prioridad que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que en otros países ya se han registrado consecuencias graves, incluso fatales, derivadas del desabastecimiento de medicamentos".